Serie C, Girone C: Cerignola avanti sulla Salernitana, Altamura scatenato. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi tempi dei quattro anticipi della 25ª giornata di Serie C, Girone C, con risultati parziali che stanno già offrendo spunti interessanti. A spiccare è il vantaggio dell’Audace Cerignola, avanti 1-0 sulla Salernitana grazie alla rete di Moreso al 21’, che al momento decide il big match di serata.

Sorprende anche il Team Altamura, che chiude la prima frazione sul doppio vantaggio contro il Monopoli: i gol di Rosafio al 6’ e Curcio al 28’ indirizzano nettamente il derby pugliese.

Ancora equilibrio, invece, negli altri due incontri. Al “Vigorito” il Benevento non riesce a sbloccare il risultato contro il Picerno, mentre resta inchiodata sullo 0-0 anche la sfida tra Latina e Cavese.

Riprese attese ora a chiarire i verdetti dei quattro anticipi, con la Salernitana chiamata a reagire e l’Altamura che prova a gestire un primo tempo quasi perfetto.

I risultati parziali

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

Benevento-Picerno 0-0

Latina-Cavese 0-0

Team Altamura-Monopoli 2-0