Cesena avanti all’intervallo: Pescara punito da un errore, decide Berti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Si chiude sul punteggio di 1-0 per il Cesena il primo tempo dell’anticipo di Serie B contro il Pescara allo stadio “Manuzzi”. Gara intensa e combattuta, sbloccata da un episodio che premia la maggiore intraprendenza dei bianconeri.

Il Cesena parte con personalità e crea la prima vera occasione al 18’, quando Ciervo, servito da Shpendi, si presenta a tu per tu con Desplanches, che salva i suoi con una grande risposta coi piedi. I romagnoli continuano a spingere e al 25’ trovano il gol del vantaggio: Brugman sbaglia in impostazione, Shpendi recupera e serve Berti che, da fuori area, lascia partire un destro violentissimo sotto la traversa, imprendibile per il portiere abruzzese.

Il Pescara prova a reagire e alza il baricentro, rendendosi pericoloso soprattutto con Caligara, il cui tiro dalla distanza al 34’ costringe Klinsmann a un intervento spettacolare. Gli ospiti crescono nel finale di tempo, ma il Cesena sfiora il raddoppio con Shpendi, impreciso nella conclusione da buona posizione. Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi: Cesena avanti 1-0, Pescara chiamato a cambiare passo nella ripresa.

