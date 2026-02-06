Palermo-Empoli, attesi circa 200 tifosi ospiti al “Barbera”

Domani, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17.15, il Palermo ospiterà l’Empoli allo stadio “Renzo Barbera” nella sfida valida per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. L’impianto rosanero, tra i più suggestivi e storici della cadetteria, farà da cornice a un match importante per entrambe le squadre.

Nel settore ospiti sono attesi circa 200 tifosi empolesi, che seguiranno la propria squadra nonostante la lunga trasferta verso la Sicilia. I sostenitori azzurri hanno iniziato a muoversi già nelle ultime ore, con partenze scaglionate tra venerdì e la mattinata di sabato, per raggiungere Palermo in tempo utile prima del calcio d’inizio.