Juve Stabia, Abate carica in vista del Padova: «Voglio una squadra con la bava alla bocca»

Alla vigilia della sfida contro il Padova, Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della Juve Stabia, soffermandosi sulla fine del mercato, sulla solidità del gruppo e sulle aspettative per il girone di ritorno.

L’allenatore gialloblù ha innanzitutto espresso soddisfazione per la chiusura della sessione invernale:

«Devo dire che sono felice che è finito il calciomercato, almeno la rosa è delineata e definitiva. Il lato dove sono più contento è che il gruppo storico è rimasto intatto».

Abate ha poi elogiato i leader dello spogliatoio, fondamentali per mantenere alta l’intensità quotidiana:

«Gente come Bellich, Mosti, Leone e Candellone in settimana martellano come gente vera. Sono il gruppo trainante e faciliteranno l’inserimento dei nuovi arrivati».

Sull’avversario di giornata, il tecnico non si fida e predica massima attenzione:

«È una squadra allenata benissimo, che ha fatto mercato e ha cambiato proprietà. Verranno qui con entusiasmo per fare punti».

Grande fiducia, poi, in uno degli uomini chiave della rosa:

«Il vero acquisto di gennaio è Gabrielloni. È un leader, sta trovando la forma fisica e mi aspetto un grandissimo girone di ritorno da lui».

Infine, il messaggio più forte sul tipo di squadra che Abate vuole vedere in campo:

«Mi aspetto una squadra che vuole dominare, ma la cosa più importante è saper difendere con la bava alla bocca. Non possiamo farlo sempre a 50 metri dalla porta, a volte dovremo abbassarci, ma serve la rabbia di non voler prendere gol».