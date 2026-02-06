Catanzaro, Aquilani polemico sul mercato: «Non concepisco un calciatore che va via alle otto meno cinque»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
aquilani catanzaro

Alla vigilia della sfida contro la Reggiana, Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa affrontando diversi temi, dal mercato alla crescita della squadra, fino al caso Cissé. Parole nette quelle dell’allenatore del Catanzaro, che ha voluto chiarire la sua posizione su atteggiamento e mentalità.

Sul rischio che il mercato possa distrarre il gruppo, Aquilani è stato molto diretto:
«Il mercato può togliere attenzione, ma chi ho visto andare in quella direzione per me era fuori. Non mi tocca perché ho una squadra che mi dà tutte le garanzie che necessito. Non riesco a concepire come un calciatore possa andar via alle otto meno cinque. Non è corretto anche per l’allenatore».

Poi il passaggio su Cissé e sull’orgoglio del club per il percorso del giovane:
«Cissé? L’orgoglio non è solo mio, deve essere anche vostro. Aver contribuito a far andare un ragazzo di 19 anni in una società come il Milan rende orgogliosa tutta Catanzaro. E il fatto che sia rimasto fino a giugno? Così son contento pure io».

Aquilani ha poi indicato ciò che si aspetta dalla squadra sul piano dell’atteggiamento:
«Mi aspetto una cattiveria agonistica abbinata alla nostra umiltà».

Consapevolezza sì, ma senza dimenticare quanto accaduto nelle ultime gare:
«Abbiamo fatto buone partite ma siamo andati a casa con zero o un punto. Da domani va alzato un po’ tutto».

Infine, la frustrazione per una classifica che non rispecchia le prestazioni:
«Sono veramente arrabbiato perché non meritavamo di avere un punto. Dobbiamo produrre risultati».

