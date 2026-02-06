Trapani, inibizione per Valerio Antonini: il caso Balotelli e l’intermediazione di Facchinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato inibito per un mese dalla FIGC e la società è stata multata di 5.000 euro a causa di un’inchiesta che ha coinvolto un tentativo di trasferimento di Mario Balotelli. Nel febbraio del 2025, Antonini aveva preso contatti con Francesco Facchinetti, noto per il suo ruolo di intermediario, per cercare di portare l’attaccante italiano alla squadra siciliana. Tuttavia, Facchinetti non risultava iscritto al Registro degli Agenti della FIGC o del CONI, violando così le normative federali.

Il Tribunale Federale Nazionale, nella sua sentenza, ha stabilito l’inibizione di Antonini per un mese e ha imposto alla società una multa di 5.000 euro. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sugli agenti calcistici e delle modalità corrette per concludere trattative di mercato.

“Il Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) ha disposto un mese di inibizione nei confronti di Valerio Antonini, presidente del Trapani, comminando inoltre una sanzione pecuniaria di 5.000 euro alla società siciliana. Il provvedimento fa riferimento ai contatti avviati nel febbraio 2025 tra lo stesso Antonini e Francesco Facchinetti, finalizzati all’ipotesi di un trasferimento di Mario Balotelli in granata, nonostante Facchinetti non risultasse iscritto al Registro degli Agenti FIGC o CONI.”

