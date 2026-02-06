Trapani, inibizione per Valerio Antonini: il caso Balotelli e l’intermediazione di Facchinetti

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato inibito per un mese dalla FIGC e la società è stata multata di 5.000 euro a causa di un’inchiesta che ha coinvolto un tentativo di trasferimento di Mario Balotelli. Nel febbraio del 2025, Antonini aveva preso contatti con Francesco Facchinetti, noto per il suo ruolo di intermediario, per cercare di portare l’attaccante italiano alla squadra siciliana. Tuttavia, Facchinetti non risultava iscritto al Registro degli Agenti della FIGC o del CONI, violando così le normative federali.

Il Tribunale Federale Nazionale, nella sua sentenza, ha stabilito l’inibizione di Antonini per un mese e ha imposto alla società una multa di 5.000 euro. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sugli agenti calcistici e delle modalità corrette per concludere trattative di mercato.

