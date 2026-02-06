Palermo-Empoli, i convocati di Inzaghi: ci sono Johnsen e Magnani

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo carrarese 5-0 (112) inzaghi

Sono 21 i convocati di Filippo Inzaghi in vista della sfida di domani pomeriggio al Barbera contro l’Empoli. Nella lista anche il nuovo arrivato Dennis Johnson e Magnani tornato dal prestito alla Reggiana. Assenta invece Rui Modesto alle prese con un infortunio pregresso.

Ecco la lista completa:

1 Gomis

3 Augello

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

77 Di Bartolo

96 Magnani

