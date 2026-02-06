Palermo-Empoli, i convocati di Inzaghi: ci sono Johnsen e Magnani
Sono 21 i convocati di Filippo Inzaghi in vista della sfida di domani pomeriggio al Barbera contro l’Empoli. Nella lista anche il nuovo arrivato Dennis Johnson e Magnani tornato dal prestito alla Reggiana. Assenta invece Rui Modesto alle prese con un infortunio pregresso.
Ecco la lista completa:
1 Gomis
3 Augello
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
77 Di Bartolo
96 Magnani