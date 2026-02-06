Palermo-Empoli, meteo favorevole al Barbera: clima mite e rischio pioggia minimo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Condizioni meteo complessivamente favorevoli accompagneranno Palermo-Empoli, in programma domani alle 17:15 allo stadio Renzo Barbera. Il clima sarà tipicamente primaverile, con temperature miti e solo una lieve possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio.

Al momento del fischio d’inizio sono attesi circa 15-16 gradi, con cielo parzialmente nuvoloso e una probabilità di pioggia molto contenuta. Le eventuali precipitazioni, qualora si presentassero, sarebbero deboli e di breve durata, senza incidere in modo significativo sul terreno di gioco.

Il vento soffierà dai quadranti occidentali  con intensità moderata, tra i 17 e i 20 km/h, e raffiche che potrebbero toccare i 25-30 km/h, ma senza creare particolari problemi alla manovra delle due squadre. La visibilità resterà ottima, oltre i 10 km, e l’umidità si manterrà su valori nella norma.

Nel complesso, dunque, condizioni ideali per il calcio: temperature gradevoli, campo in buono stato e assenza di fenomeni meteo rilevanti. Un contesto che favorirà ritmo e intensità, con il pubblico del Barbera pronto a spingere il Palermo in una sfida chiave della 23ª giornata di Serie B.

