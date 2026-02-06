Palermo-Empoli, quote chiare: rosanero nettamente favoriti al Barbera

Il Renzo Barbera si prepara a spingere il Palermo in una delle gare più attese della 23ª giornata di Serie B. Contro l’Empoli di Dionisi, i rosanero partono con i favori del pronostico e le quote dei bookmaker fotografano una sfida sulla carta sbilanciata, almeno secondo il mercato.

Il segno 1, ovvero la vittoria del Palermo, è stabilmente sotto quota 1.70 su tutti i principali operatori. Bet365 propone l’1 a 1.65, con il pareggio a 3.80 e il colpo esterno dell’Empoli a 5.00. Valori simili su Snai, dove il successo rosanero è a 1.63, l’X a 3.80 e il 2 addirittura a 5.25.

Anche LeoVegas conferma il trend: Palermo vincente a 1.62, pareggio a 3.65, Empoli a 5.10. AdmiralBet segue la stessa linea con l’1 a 1.62, l’X a 3.75 e il 2 a 5.00. Su Lottomatica la vittoria rosanero è proposta a 1.63, il pareggio a 3.75, mentre l’impresa toscana sale fino a 5.25.

Tra le quote più interessanti spicca NetBet, che offre il Palermo a 1.64, il pareggio a 3.85 – la quota più alta sull’X – e l’Empoli a 5.20. Su 888sport.it, invece, l’1 è fissato a 1.60, con l’X a 3.60 e il 2 a 5.10. Chiude il quadro Betfair, che valuta il successo rosanero a 1.60, il pareggio a 3.75 e la vittoria dell’Empoli addirittura a 5.50, la quota più alta sul segno 2.

Numeri che raccontano una partita in cui il Palermo, forte di cinque vittorie interne consecutive senza subire gol e di un ambiente tra i più caldi della categoria, è considerato nettamente favorito. L’Empoli, però, arriva al Barbera con la voglia di sorprendere e dimostrare che, nella gara secca, anche le quote possono essere ribaltate dal campo.

