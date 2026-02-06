Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

MANTOVA – Alla vigilia del match contro il Bari, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico del Mantova, Francesco Modesto, esprimendo il suo giudizio anche sul mercato da poco concluso.

«Il giudizio è sicuramente positivo – ha dichiarato -. È stato un mercato complesso, con tante operazioni tra arrivi, nuovi inserimenti e giocatori che hanno preso altre strade. Il direttore Leandro Rinaudo, insieme al presidente, ha fatto un lavoro straordinario»

Sui nuovi acquisti, Modesto dichiara: «Alcuni ragazzi sono arrivati prima, altri più tardi: c’è chi è già pronto e chi ha bisogno di tempo per mettersi in condizione. Come ha detto il direttore, però, sarà il campo a dirci se le scelte fatte sono state quelle giuste. Abbiamo inserito profili con caratteristiche diverse, scelti insieme al direttore e all’area scouting. Abbiamo valutato fisicità, mentalità e voglia di mettersi in gioco»

Infine sul prossimo mach contro il Bari: «Affrontiamo un avversario che, come noi, ha bisogno di punti. Il Bari si è rinforzato molto, ha cambiato allenatore e oggi ha un’identità diversa rispetto al passato, anche per il modo di intendere il calcio di mister Moreno Longo. Sarà una gara dura, ma giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare la spinta del nostro pubblico».