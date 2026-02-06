Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

MODENA – In vista del match tra Modena e Sampdoria, con calcio di inizio in programma per domani alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil.

«Rispettiamo l’avversario di domani – ha dichiarato il tecnico – la Sampdoria ha preso tanti giocatori a gennaio e noi li abbiamo studiati. Vogliamo tornare ad essere vincenti in casa e siamo concentrati su noi stessi, consapevoli che sarà una battaglia vera»

E sul match, Sottil ha aggiunto: «Quello che mi interessa è fare la nostra partita e pensare al nostro percorso. Noi abbiamo impostato un’identità forte e l’abbiamo fatto con una scelta accurata dei giocatori, del modulo e con gli allenamenti.

Il tecnico ha poi commentato l’andamento del Modena sino a questo momento: «Questa squadra sta facendo un grande percorso, l’identità l’abbiamo portata avanti e sono arrivati giocatori logici e con caratteristiche giuste per andare ad arricchire ancora di più il reparto d’attacco»

E sulla cessione di Masolin all’Inter: «Sono molto contento e lo è anche la proprietà che un giocatore come Massolin sia stato acquistato dall’Inter. Non penso che sia condizionato dalla cessione. Ultimate le visite mediche, Massolin nella sede dell’Inter ha chiesto quando poteva rientrare a Modena perchè aveva l’allenamento con noi. Torna da noi con la fame giusta, poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone»

Infine, l’allenatore dei canarini lancia anche uno sguardo alla solidità difensiva della sua squadra: «Siamo tra le prime tre migliori difese. La solidità difendente è collettiva, poi gli interpreti principali sono portiere e difensori. La mia visione del calcio è cercare di occupare bene gli spazi a seconda di chi ha il pallone»

Altre notizie

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
2c50112f-b403-4a26-a137-311c32f68069

Empoli, Dionisi avverte: «A Palermo gara difficile, ambiente da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 2-0 (123) dionisi

La Nazione: “Empoli al Barbera, prova di maturità: Dionisi sfida il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026