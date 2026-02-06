Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

MODENA – In vista del match tra Modena e Sampdoria, con calcio di inizio in programma per domani alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil.

«Rispettiamo l’avversario di domani – ha dichiarato il tecnico – la Sampdoria ha preso tanti giocatori a gennaio e noi li abbiamo studiati. Vogliamo tornare ad essere vincenti in casa e siamo concentrati su noi stessi, consapevoli che sarà una battaglia vera»

E sul match, Sottil ha aggiunto: «Quello che mi interessa è fare la nostra partita e pensare al nostro percorso. Noi abbiamo impostato un’identità forte e l’abbiamo fatto con una scelta accurata dei giocatori, del modulo e con gli allenamenti.

Il tecnico ha poi commentato l’andamento del Modena sino a questo momento: «Questa squadra sta facendo un grande percorso, l’identità l’abbiamo portata avanti e sono arrivati giocatori logici e con caratteristiche giuste per andare ad arricchire ancora di più il reparto d’attacco»

E sulla cessione di Masolin all’Inter: «Sono molto contento e lo è anche la proprietà che un giocatore come Massolin sia stato acquistato dall’Inter. Non penso che sia condizionato dalla cessione. Ultimate le visite mediche, Massolin nella sede dell’Inter ha chiesto quando poteva rientrare a Modena perchè aveva l’allenamento con noi. Torna da noi con la fame giusta, poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone»

Infine, l’allenatore dei canarini lancia anche uno sguardo alla solidità difensiva della sua squadra: «Siamo tra le prime tre migliori difese. La solidità difendente è collettiva, poi gli interpreti principali sono portiere e difensori. La mia visione del calcio è cercare di occupare bene gli spazi a seconda di chi ha il pallone»