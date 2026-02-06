Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

VENEZIA – Alla vigilia dello scontro al vertice tra Venezia e Frosinone, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa.

«C’è grande soddisfazione per il lavoro fatto fin qui e ho ripetuto più volte quello che è stato fatto e le gocce di sudore che questa squadra ha versato sul campo per raggiungere questa posizione. Dobbiamo versarne ancora tante per mantenere questa posizione e se vogliamo arrivare in fondo cosi»

Stroppa si focalizza poi sul match di alta classifica in casa del Frosinone: «E’ una partita bellissima da giocare e che non vedevamo l’ora di giocarla. In questo momento le parti si sono invertite, ma colgo l’occasione per dire che Alvini e tutto il Frosinone hanno fatto un campionato di vertice, avendo una costanza incredibile»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Sarà bello affrontarli ma, a me, farlo da primo in classifica non cambia nulla. Come detto poco fa, per noi conta arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo. Poi, quello che succederà domani, in un modo o nell’altro non cambierà la nostra voglia e la nostra storia per fare qualcosa di definitivo il 9 di Maggio»

L’allenatore dei lagunari ha poi analizzato le caratteristiche dei ciociari: «Il Frosinone credo sia la squadra più giovane del campionato e Alvini l’ha presa dopo che l’anno scorso praticamente doveva fare i play out. Quindi, tutto quello che si è trovato se l’è guadagnato sul campo e, quindi, è una squadra che, se vogliamo, è spensierato o lo è stata. E’ da tanto tempo che è lì e ha una qualità, sia in quelli che giocano che nella rosa»

Infine, su quale deve essere l’approccio al match, non ha dubbi: «Lavoriamo allo stesso modo, rispettando tutti. La parola d’ordine è attenzione. Attenzione in entrambe le fasi, lavorando al meglio quando hai la palla, cercando di fare altrettanto quando non ce l’hai»