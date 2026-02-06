Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

VENEZIA – Alla vigilia dello scontro al vertice tra Venezia e Frosinone, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa.

«C’è grande soddisfazione per il lavoro fatto fin qui e ho ripetuto più volte quello che è stato fatto e le gocce di sudore che questa squadra ha versato sul campo per raggiungere questa posizione. Dobbiamo versarne ancora tante per mantenere questa posizione e se vogliamo arrivare in fondo cosi»

Stroppa si focalizza poi sul match di alta classifica in casa del Frosinone: «E’ una partita bellissima da giocare e che non vedevamo l’ora di giocarla. In questo momento le parti si sono invertite, ma colgo l’occasione per dire che Alvini e tutto il Frosinone hanno fatto un campionato di vertice, avendo una costanza incredibile»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Sarà bello affrontarli ma, a me, farlo da primo in classifica non cambia nulla. Come detto poco fa, per noi conta arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo. Poi, quello che succederà domani, in un modo o nell’altro non cambierà la nostra voglia e la nostra storia per fare qualcosa di definitivo il 9 di Maggio»

L’allenatore dei lagunari ha poi analizzato le caratteristiche dei ciociari: «Il Frosinone credo sia la squadra più giovane del campionato e Alvini l’ha presa dopo che l’anno scorso praticamente doveva fare i play out. Quindi, tutto quello che si è trovato se l’è guadagnato sul campo e, quindi, è una squadra che, se vogliamo, è spensierato o lo è stata. E’ da tanto tempo che è lì e ha una qualità, sia in quelli che giocano che nella rosa»

Infine, su quale deve essere l’approccio al match, non ha dubbi: «Lavoriamo allo stesso modo, rispettando tutti. La parola d’ordine è attenzione. Attenzione in entrambe le fasi, lavorando al meglio quando hai la palla, cercando di fare altrettanto quando non ce l’hai»

Altre notizie

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
2c50112f-b403-4a26-a137-311c32f68069

Empoli, Dionisi avverte: «A Palermo gara difficile, ambiente da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 2-0 (123) dionisi

La Nazione: “Empoli al Barbera, prova di maturità: Dionisi sfida il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026