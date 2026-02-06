Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

LA SPEZIA – Alla vigilia del match contro l’Entella, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dello Spezia, Roberto Donadoni.

«Ci siamo allenati bene, anche se il tempo è stato un po’ inclemente – ha dichiarato -. C’era la consapevolezza di aver fatto una buona gara e non aver raccolto nulla, dobbiamo incanalare questa energia per la partita di domani in cui serve una prestazione importante, più concreta»

Donadoni è poi tornato a parlare del match contro la Sampdoria: «Quando arrivi al novantesimo in una partita così se non vinci non devi perdere. È un insegnamento che ci portiamo dietro e serve quella sana cattiveria che deve venirti fuori. Devi saper interpretare bene i momenti: se non riesci ad essere superiore non devi subire l’avversario»

Il tecnico ha anche espresso il suo parere sul calciomercato appena concluso: «Quello che abbiamo fatto mi soddisfa. Adesso dobbiamo chiudere il discorso mercato, avendo giocatori nuovi dobbiamo metterli tutti nella direzione giusta e stiamo facendo anche a livello individuale sedute di video per mostrare la nostra idea di gioco»

E sui nuovi arrivati, non ha dubbi: «Ho l’impressione di aver acquisito ragazzi molto positivi e questo farà bene all’ambiente. Ora dobbiamo ripartire e macinare punti, ne abbiamo bisogno»

Infine, sul prossimo incontro: «Non dobbiamo pensare che fuori casa siamo più deboli di quanto non siano in casa. Dobbiamo andare in campo sapendo che ci metteranno in difficoltà: ci vuole rispetto e consapevolezza nei nostri mezzi. Sarà faticoso, come giusto che sia. Abbiamo vinto da loro ma facendo tanta fatica e domani sarà lo stesso discorso»