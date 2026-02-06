Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

LA SPEZIA – Alla vigilia del match contro l’Entella, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dello Spezia, Roberto Donadoni.

«Ci siamo allenati bene, anche se il tempo è stato un po’ inclemente – ha dichiarato -. C’era la consapevolezza di aver fatto una buona gara e non aver raccolto nulla, dobbiamo incanalare questa energia per la partita di domani in cui serve una prestazione importante, più concreta»

Donadoni è poi tornato a parlare del match contro la Sampdoria: «Quando arrivi al novantesimo in una partita così se non vinci non devi perdere. È un insegnamento che ci portiamo dietro e serve quella sana cattiveria che deve venirti fuori. Devi saper interpretare bene i momenti: se non riesci ad essere superiore non devi subire l’avversario»

Il tecnico ha anche espresso il suo parere sul calciomercato appena concluso: «Quello che abbiamo fatto mi soddisfa. Adesso dobbiamo chiudere il discorso mercato, avendo giocatori nuovi dobbiamo metterli tutti nella direzione giusta e stiamo facendo anche a livello individuale sedute di video per mostrare la nostra idea di gioco»

E sui nuovi arrivati, non ha dubbi: «Ho l’impressione di aver acquisito ragazzi molto positivi e questo farà bene all’ambiente. Ora dobbiamo ripartire e macinare punti, ne abbiamo bisogno»

Infine, sul prossimo incontro: «Non dobbiamo pensare che fuori casa siamo più deboli di quanto non siano in casa. Dobbiamo andare in campo sapendo che ci metteranno in difficoltà: ci vuole rispetto e consapevolezza nei nostri mezzi. Sarà faticoso, come giusto che sia. Abbiamo vinto da loro ma facendo tanta fatica e domani sarà lo stesso discorso»

Altre notizie

palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
2c50112f-b403-4a26-a137-311c32f68069

Empoli, Dionisi avverte: «A Palermo gara difficile, ambiente da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 2-0 (123) dionisi

La Nazione: “Empoli al Barbera, prova di maturità: Dionisi sfida il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 062032

Cesena-Pescara, mercato e necessità: al Manuzzi punti pesanti per entrambi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 055907

Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150542

Palermo, Inzaghi promuove il mercato: «Squadra ancora più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
07f99733-e87e-4a57-a177-f8530a95855e

Athletic Palermo, lanciato il progetto “Scuola di Tifo – Curva Futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026