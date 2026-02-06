Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

In palio c’è il primato della Serie B e, soprattutto, la possibilità di dare continuità alla corsa verso la promozione diretta. Frosinone e Venezia, seconda e prima forza del campionato, si affrontano allo Stirpe nella partitissima della 23ª giornata, un confronto che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

Ad arrivarci nelle condizioni migliori è il Venezia di Stroppa, reduce da sette vittorie consecutive, una striscia che ha spinto anche i bookmaker a schierarsi dalla parte dei lagunari. Il successo esterno è infatti proposto a 2,24 su William Hill, mentre il pareggio e la vittoria del Frosinone di Alvini sono appaiati in lavagna a 3,20.

Le statistiche spingono verso una gara ricca di gol. Le ultime quattro partite del Venezia si sono tutte chiuse con almeno tre reti complessive, così come quattro degli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre. Per questo motivo l’Over è considerato l’esito più probabile, fissato a 1,66 su 888sport, mentre l’Under è visto a 2,02.

Occhio anche al mercato dei risultati esatti. Nella gara d’andata il Venezia si impose con un netto 3-0, un risultato che sabato paga 22 volte la posta. Più credibile, secondo i bookmaker, l’1-2, quotato 9,40. Il risultato esatto ritenuto più probabile resta però l’1-1, proposto a 6, mentre 1-0 e 2-1 sono entrambi valutati 12.

Marcatori

Nel Venezia i riflettori sono puntati su Adorante, bomber dei lagunari con undici gol stagionali, di cui quattro nelle ultime quattro partite. Un suo gol è offerto a 2,75. Attenzione anche a Yeboah, in grande momento di forma con quattro gol e un assist nelle ultime sei presenze: una sua marcatura vale 3 volte la posta.

Sul fronte Frosinone, le speranze offensive passano dall’ex Raimondo e da Ghedjemis. Il primo, attaccante in prestito dal Bologna, è proposto a 3,75 come possibile marcatore, mentre il gol dell’attaccante francese paga 3,50.

Numeri, statistiche e quote raccontano una sfida equilibrata ma con un leggero vantaggio per il Venezia, chiamato a difendere il primato in uno degli incroci più attesi della stagione cadetta.