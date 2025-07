Serie B, questa sera si svela il calendario 2024/25: via il 23 agosto, ultima l’8-10 maggio. Cinque i turni infrasettimanali

Appuntamento a Palazzo Te, a Mantova: l’evento è organizzato dalla Lega B con il Mantova e il Comune virgiliano.

La nuova stagione della Serie B prende forma oggi, mercoledì 30 luglio, nello splendido scenario di Palazzo Te a Mantova, dove alle ore 20 è in programma la cerimonia ufficiale di presentazione dei calendari 2024/2025. L’evento è promosso dalla Lega B, in collaborazione con il Mantova Calcio e il Comune di Mantova, ed è destinato a segnare il primo passo concreto verso un campionato che si preannuncia, ancora una volta, ricco di emozioni.

Calendario Serie B 2025/26: ecco dove vedere la presentazione in TV e in streaming

Come ricorda il Corriere dello Sport, per il terzo anno consecutivo si seguirà il formato asimmetrico, che prevede che il girone di ritorno non rispecchi, nell’ordine delle gare, quello d’andata. La Lega ha inoltre tenuto conto di numerosi criteri regolatori, tra cui:

le necessità infrastrutturali dei club per interventi sugli stadi;

l’alternanza casa-trasferta nelle città dove due squadre condividono lo stesso impianto in campionati diversi;

il limite massimo di tre “doppiette” (due gare consecutive in casa o in trasferta) per girone, esclusi i turni infrasettimanali;

l’obbligo che il match di ritorno tra due squadre non si giochi prima che siano trascorse almeno sei giornate;

l’alternanza obbligatoria tra casa e trasferta nelle ultime quattro giornate;

il divieto di accoppiamenti, sia all’andata che al ritorno, tra le quattro neopromosse dalla C e le tre retrocesse dalla A nella prima e nell’ultima giornata.

Secondo quanto anticipa il Corriere dello Sport, il campionato prenderà il via sabato 23 agosto, con uno o più anticipi previsti per venerdì 22.

L’ultima giornata si giocherà nel weekend 8-10 maggio 2025. Previsti cinque turni infrasettimanali, fissati per:

30 settembre,

28 ottobre,

10 febbraio,

3 marzo,

17 marzo.

Saranno invece quattro le soste per le nazionali:

6 settembre,

11 ottobre,

15 novembre,

28 marzo.

La sosta invernale è in programma tra il 27 dicembre e il 9 gennaio.