Calendario Serie B 2025/26: ecco dove vedere la presentazione in TV e in streaming

È tutto pronto per la presentazione del calendario del campionato di Serie B 2025/2026, in programma domani sera, mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 20 nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova.

A condurre l’evento sarà la coppia targata DAZN composta da Giusy Meloni e Riccardo Mancini, affiancati da diversi ospiti del mondo del calcio e della comunicazione. Cresce intanto l’attesa in casa Palermo, con i tifosi rosanero impazienti di conoscere il cammino che attenderà la squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a lottare per un ruolo da protagonista nel torneo cadetto.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega B, su DAZN e su RadioTV Serie A. Un’occasione da non perdere per scoprire subito big match, turni infrasettimanali e le sfide chiave che caratterizzeranno la corsa verso la Serie A.