L’Union Brescia piazza un colpo in difesa: arriva il palermitano Luigi Silvestri dal Cesena

Colpo in entrata per l’Union Brescia, che rinforza il reparto arretrato pescando dalla Serie B. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club del presidente Pasini ha trovato l’accordo con il Cesena per il trasferimento di Luigi Silvestri, difensore centrale palermitano classe 1993, sotto contratto con i romagnoli fino al 2026.

La firma è attesa nelle prossime ore. Per Silvestri, pronto a vestire la maglia dell’Union Brescia, è stato predisposto un contratto biennale.

Con questa operazione, il club bresciano si assicura un innesto di esperienza e solidità per affrontare al meglio la stagione.