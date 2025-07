Serie A, cambia il regolamento: gare rinviate o sospese si recuperano il giorno dopo

Importante novità decisa dal Consiglio della Lega Serie A: nella stagione sportiva 2025/2026, le gare rinviate o interrotte del Campionato di Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 verranno recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti oggettivi come maltempo, soste per le Nazionali, gare ravvicinate o provvedimenti disciplinari.

Nel caso di partite interrotte, la prosecuzione avverrà dal minuto esatto della sospensione, mantenendo risultato, sostituzioni già effettuate e modulo tattico. Sarà inoltre consentito l’utilizzo degli stessi calciatori tesserati al momento dell’interruzione, con l’eccezione degli svincolati, degli espulsi e degli squalificati. Ogni squadra potrà eventualmente integrare fino a tre nuovi elementi.

Se per cause di forza maggiore non sarà possibile riprendere o recuperare il giorno dopo, si sceglierà la prima data utile, lontana da impegni ufficiali troppo ravvicinati e fuori dalle finestre FIFA.

Un cambiamento che punta a rendere più fluido il calendario e a garantire maggiore regolarità al campionato.