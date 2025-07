Il Bari punta Marco Sala: trattativa avanzata col Como, operazione in chiusura

Il Bari è a un passo dal rinforzare la corsia sinistra con un innesto di esperienza e qualità: si tratta di Marco Sala, terzino attualmente in forza al Como ed ex calciatore del Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra le due società è in fase avanzata e potrebbe essere definita tra domani e dopodomani.

L’operazione si basa su un trasferimento a titolo definitivo, con contratto biennale pronto per il classe ’99. Un profilo già noto alla Serie B, che potrebbe garantire solidità e spinta sulla fascia alla formazione biancorossa.