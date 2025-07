Bari, venerdì i funerali del piccolo Elliot Verreth: presente una delegazione del club

Riprenderanno giovedì pomeriggio gli allenamenti del Bari, ma senza Matthias Verreth. Il centrocampista belga, recentemente colpito da un lutto devastante, resterà vicino alla sua famiglia dopo la scomparsa del figlioletto Elliot Charles.

I funerali del piccolo si svolgeranno venerdì ad Hilvarenbeek, in Olanda, città dove Verreth vive da tempo con la moglie. Alla cerimonia funebre parteciperà anche una delegazione ufficiale del Bari, che ha voluto essere presente in un momento così doloroso per il suo tesserato.

La società biancorossa ha concesso al calciatore un permesso a tempo indeterminato, assicurandogli pieno supporto umano e professionale. Verreth, 27 anni, era arrivato al Bari solo poche settimane fa. Ora, però, ogni questione calcistica è messa da parte di fronte a un dramma che ha scosso l’intero ambiente.

Il Bari si è stretto attorno al suo giocatore, con discrezione e rispetto, in attesa di rivederlo quando si sentirà pronto.