Murale di Totò Schillaci danneggiato da un rogo al Cep

Un incendio di rifiuti, seppur di lieve entità, ha danneggiato il murale dedicato a Totò Schillaci nel quartiere Cep di Palermo, rovinando in particolare la lettera “T” del nome. Il murale, realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri e inaugurato il 4 giugno scorso, campeggia su una palazzina di edilizia popolare tra via Calandrucci e via Paladini. L’opera, voluta dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Palermo FC e dell’Iacp, celebra l’eroe di Italia ’90, ma non è bastata a fermare la cattiva abitudine di abbandonare e incendiare rifiuti nella zona. L’area, dove è previsto anche un futuro campo sportivo, continua a subire incuria e gesti di inciviltà.

Continue Reading