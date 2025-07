Bani si presenta: «Palermo mi ha voluto più di tutti. Scelgo questa piazza per riportarla dove merita»

Prime parole da rosanero per Mattia Bani. Il nuovo difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa, raccontando le ragioni della sua scelta e il legame già forte con la nuova avventura.

«È partito tutto col Genoa. Ho avuto la sensazione di essere arrivato alla conclusione del nostro percorso. Il Palermo è quella che più mi ha voluto», ha spiegato Bani, sottolineando l’affetto ricevuto dai tifosi rossoblù e auspicando di ritrovare lo stesso calore sotto la curva sud: «Ho lasciato il cuore a Genova e spero di essere apprezzato allo stesso modo dai tifosi del Palermo».

Sul passaggio dalla Serie A alla B, il centrale classe ’93 è stato chiaro: «Sono sceso di categoria per tornare dove questa piazza merita di stare. Per me è bellissimo avere ricevuto l’affetto della piazza di Genoa. Io fuori categoria? Penso solo a fare il mio lavoro, ci sarà tanto da fare».

Poi un passaggio sul suo stile di gioco e sul rapporto col gruppo: «Parlo tanto in campo, cerco di comunicare col reparto. Non ho ancora avuto modo di parlare con Inzaghi ma succederà presto».

Già avversario dei rosanero in passato, Bani ha un ricordo vivido dell’atmosfera del Barbera: «Ho affrontato due volte il Palermo e ho sempre trovato un pubblico eccezionale, spero che questa cosa possa rivederla presto. Bisogna pensare partita per partita».

Infine una battuta su Balotelli («È un ragazzo eccezionale, non merita la fama che ha, posso solo dire cose positive») e sul possibile duello in campo con il fratello: «Quando affronterò mio fratello non faremo parte della stessa famiglia per 90 minuti (ride, ndr). Gli auguro il meglio, è una bella soddisfazione per la famiglia».

In chiusura, Bani ha dato piena disponibilità tattica: «Ruolo? Ho fatto sia il braccetto che il centrale ma non ho nessun tipo di preferenza da questo punto di vista. Tutto dipenderà da ciò che ci chiederà il mister. Sono a disposizione».