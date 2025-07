Corriere dello Sport: “Bari, c’è Sala Empoli: Pierini con Fulignati Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Corriere dello Sport, attraverso la penna di Antonio Guido e Beniamino Pescatore, fa il punto sulle ultime operazioni di mercato tra Serie B e Serie C, con il Bari protagonista. Il club pugliese ha ufficializzato l’arrivo di Marco Sala, 26 anni, dal Como. Il terzino sinistro prende il posto di Mehdi Dorval, ceduto per 3 milioni (bonus inclusi) al Rubin Dazan. L’ormai ex biancorosso è atterrato ieri in Kazakistan, dopo un viaggio con scalo a Istanbul, e oggi firmerà un contratto quadriennale.

Sala rappresenta un rinforzo di esperienza e affidabilità sulla corsia mancina, dopo aver collezionato 10 presenze in Serie A tra Como e Lecce nella scorsa stagione. Il Corriere dello Sport rivela anche la riapertura della trattativa per riportare in Puglia lo scozzese Liam Henderson, oggi svincolato, mentre rimane viva l’idea di un ritorno di Nunzio Lella, con discorsi avviati col Venezia.

Nel frattempo, un pensiero commosso coinvolge tutta la comunità biancorossa: venerdì si terranno a Hilvarenbeek, in Olanda, i funerali del piccolo Elliot Charles, figlio del calciatore Matthias Verreth. Una delegazione del Bari sarà presente per portare il proprio sostegno alla famiglia.

Juve Stabia e Avellino protagoniste

Come riportano Guido e Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, l’Avellino è pronta a muoversi con decisione su Luca Ravanelli (28) della Cremonese, sotto contratto fino al 2026. Dopo l’arrivo del giovane portiere Giovanni Daffara dalla Juventus, gli irpini seguono anche Javier Gil, centrale spagnolo mancino di 19 anni. Interesse vivo pure per Christos Alexiou (20) dell’Inter U23, ma lo Spezia è in vantaggio.

La Juve Stabia, invece, continua a rinforzarsi: ufficiali gli arrivi in prestito di Rares Burnete (21) dal Lecce e Thomas Battistella (23), ex Modena. A centrocampo l’obiettivo resta Omar Correia (25) della Triestina, mentre si lavora alle uscite, tra cui quella di Marco Meli (25). A breve sono attesi anche Mattia Mannini e Filippo Reale, entrambi classe 2005 e in arrivo in prestito dalla Roma. Con l’Atalanta si è invece discusso del prestito della seconda punta Dominic Vavassori (19).

Scambio in vista tra Juve Stabia e Reggiana: Andrea Meroni potrebbe trasferirsi in Campania, con Danilo Quaranta in direzione opposta.

Sassuolo, Empoli e Carrarese si muovono: Fulignati torna a casa

Il Sassuolo segue con interesse Filippo Missori (21), ma intanto valuta il sostituto: si tratta del maliano Ali Dembelé (21), di proprietà del Torino. L’Empoli, invece, ha ufficializzato il ritorno in Toscana del portiere Andrea Fulignati (30), protagonista con la Cremonese della promozione in A. Cresciuto nel vivaio empolese, Fulignati ha girato l’Italia difendendo i pali di Palermo, Trapani, Cesena, Ascoli, Spal, Perugia e Catanzaro.

Per l’attacco, secondo quanto riporta ancora il Corriere dello Sport, i toscani valutano il profilo di Nicholas Pierini (26). Intanto la Carrarese accoglie ufficialmente Giovanni Garofani (22) e si prepara a firmare il biennale con l’attaccante spagnolo Jalen Blesa (26), che sarà affiancato in avanti da Marco Olivieri (26). E nelle prossime ore potrebbe toccare a Livano Comenencia (21), esterno destro della Juventus Next Gen.