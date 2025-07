Corriere dello Sport: “Palermo, ultimi tasselli. Gomis per Klinsmann e si stringe il cerchio sugli Under”

Il Corriere dello Sport, con la firma di Antonio La Rosa, fotografa la situazione del Palermo: il mercato rosanero è entrato in una fase decisiva, e l’obiettivo adesso è puntare con decisione sui profili Under 23 per colmare le ultime lacune dell’organico. Dopo l’arrivo di Bani, resta infatti solo uno slot disponibile tra gli Over, e ogni nuova entrata dovrà dunque rispettare precisi parametri anagrafici.

In particolare, come sottolinea il Corriere dello Sport, il club targato City Group è alla ricerca di un difensore mancino da affiancare a Ceccaroni, e l’attenzione si sta spostando anche all’estero. Tra i nomi caldi figura quello di Nosa Obaretin, classe 2002 di proprietà del Napoli, che potrebbe partire in prestito. Il centrale è seguito da diverse squadre di Serie B, ma il Palermo sembra intenzionato ad approfondire la pista. Sempre secondo La Rosa, non è da escludere neppure un sondaggio per Davide Veroli (2002), rientrato al Cagliari dopo il prestito alla Sampdoria: valutato circa un milione, il giocatore è seguito anche dallo Spezia, ma il club sardo al momento non apre al prestito.

Il quotidiano sportivo romano, nella sua edizione odierna, dedica ampio spazio anche al centrocampo: tutto dipenderà dal futuro di Vasic, la cui permanenza è ancora incerta. Qualora dovesse partire, il Palermo cercherebbe un sostituto giovane, possibilmente Under. Diverso il discorso per la porta: l’ultimo slot Over potrebbe essere riservato a un portiere esperto, e in tal senso i nomi sul tavolo sono due. Il primo è Luca Lezzerini (classe 1995), attualmente svincolato, il secondo è Jonathan Klinsmann (1997) del Cesena, che resta una possibilità concreta anche per un’eventuale titolarità, in caso di dubbi sulla tenuta fisica di Gomis. Si fa strada l’ipotesi di uno scambio con i romagnoli, che porterebbe Klinsmann in Sicilia e Gomis in Emilia, con un eventuale conguaglio.

Infine, una nota di mercato minore ma significativa: Sebastiano Desplanches (22 anni) saluta momentaneamente Palermo e si trasferisce al Pescara in prestito secco.

Sul campo, oggi pomeriggio alle 17:30 a Chatillon, i rosanero affronteranno l’Annecy, formazione francese di Ligue 2, nell’ultima amichevole del ritiro in Valle d’Aosta. Un test che servirà a Inzaghi per valutare i progressi della squadra, in attesa delle ultime mosse sul mercato.