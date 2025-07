Corriere dello Sport: “Strefezza lascia l’Italia. Parma-Reyna Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Dopo tre stagioni e altrettante salvezze consecutive con il Lecce, Federico Baschirotto (28 anni) saluta la Puglia e approda alla Cremonese. L’operazione, chiusa lunedì per circa 3 milioni di euro, è stata ufficializzata ieri. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il trasferimento del difensore esaudisce una richiesta precisa di Davide Nicola, tecnico dei grigiorossi.

«Hai permesso di realizzare il sogno di ogni calciatore e te ne sarò per sempre grato – ha scritto Baschirotto nel suo messaggio di saluto –. Ho cercato di ripagare la fiducia della società e l’amore della tifoseria sudando la maglia, ogni giorno. Spero di esserci riuscito».

Sempre nella giornata di ieri, la Cremonese ha comunicato anche l’ingaggio di Alessio Zerbin (26) con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Intanto, il club lombardo ha acceso i riflettori su Antonio Sanabria (29), attaccante del Torino. Secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, i buoni rapporti personali tra Sanabria e Nicola potrebbero incidere sull’esito della trattativa. Il Torino è disposto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro.

Nel frattempo, Gabriel Strefezza (28) è atteso oggi a Londra per sostenere le visite mediche con l’Olympiacos. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante è pronto a firmare un contratto quadriennale da 1,3 milioni netti a stagione. Il Como, che avrebbe preferito trattenerlo, incasserà 5 milioni più 3 di bonus, per un totale di 8 milioni di euro.

«Sono pronto e carico – ha dichiarato il giocatore a Sky Sport –. Giocare in Champions? Bellissima emozione, non vedo l’ora di cominciare».

In Serie A, il Sassuolo ha annunciato l’arrivo di Ismael Koné (23) dal Marsiglia: prestito oneroso da 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo Fadera e Koné, il club neroverde resta attivo anche sul mercato dei difensori. Il nome di Daniele Rugani (31) resta una possibilità, ma la decisione finale spetta all’allenatore della Juventus, Igor Tudor (47).

Il Parma continua a lavorare per portare a termine due operazioni: quella per Giovanni Reyna (22), valutato 8 milioni di euro, e quella per il difensore Abdoulaye Ndiaye (22), con una base d’intesa che si aggira sui 6-7 milioni più bonus.

Alvaro Morata (32), nel frattempo, è in Spagna in attesa di un segnale: ha già un’intesa con il Como, che a sua volta ha trovato un accordo con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro.

Infine, l’Udinese ha comunicato la firma del portiere Alessandro Nunziante (18), che ha sottoscritto un contratto fino al 2030.