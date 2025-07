Giornale di Sicilia: “Serie B. Stasera il calendario, i rosa (forse) iniziano in casa”

La nuova stagione della Serie B 2025/26 prende ufficialmente il via questa sera, con la presentazione del calendario a Palazzo Te a Mantova, a partire dalle ore 20. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche quest’anno il torneo cadetto adotterà la formula asimmetrica, già sperimentata nelle ultime due edizioni: il girone di ritorno non replicherà la sequenza dell’andata.

La prima giornata è fissata nel weekend compreso tra venerdì 22 e domenica 24 agosto, mentre il campionato si concluderà con l’ultima giornata prevista per l’8 maggio 2026. Rispetto alla scorsa stagione, quando gli infrasettimanali furono appena due, aumentano a cinque i turni previsti nel corso dell’anno. La sosta invernale, invece, è in calendario dal 27 dicembre al 9 gennaio.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia e confermato da Alessandro Arena, il Palermo è destinato a giocare la gara inaugurale al “Barbera”, dopo che nella scorsa stagione aveva disputato le prime tre giornate in trasferta a causa dei lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Sono invece cinque i club che hanno richiesto di cominciare il campionato lontano da casa: si tratta di Avellino (l’unica ad aver chiesto anche la seconda giornata in trasferta), Juve Stabia, Carrarese, Modena e Padova. A questi si dovrebbe aggiungere anche la Reggiana, poiché nel medesimo weekend, al Città del Tricolore, è già in programma la sfida di Serie A tra Sassuolo e Napoli.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, la Lega B ha ribadito altri criteri organizzativi: obbligatoria l’alternanza casa-trasferta nelle ultime quattro giornate e divieto di incroci tra le quattro neopromosse dalla Serie C e le tre retrocesse dalla Serie A nella prima giornata.

Tutto pronto dunque per l’inizio di una stagione che si annuncia intensa e ricca di novità, con il Palermo pronto a partire finalmente davanti al suo pubblico.