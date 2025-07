Giornale di Sicilia: “C’è il test con l’Annecy, Inzaghi fa le prove generali”

Ultimo test del ritiro per il Palermo, che oggi pomeriggio alle 17.30 affronta l’Annecy, formazione di Ligue 2, nella gara che concluderà il soggiorno valdostano. Come scrive Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, si va delineando quella che potrebbe essere la formazione tipo dei rosanero per la stagione alle porte. Le indicazioni raccolte negli ultimi allenamenti a Saint-Vincent cominciano a chiarire le scelte tattiche di Filippo Inzaghi, con gli ultimi arrivati, Bani e Palumbo, che iniziano a inserirsi nel gruppo.

Nelle sedute di ieri, Inzaghi ha continuato a ruotare i giocatori, ma alcune prove hanno fornito spunti significativi. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Bani è stato testato come centrale nella difesa a tre, anche per l’assenza prolungata di Magnani, ancora a parte. In avanti, Palumbo è stato provato accanto a Brunori e Pohjanpalo, un indizio che conferma la direzione tattica presa dal tecnico: si va verso il 3-4-2-1, sistema già rispolverato durante le prove tattiche di ieri.

Contro l’Annecy – come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia – la formazione sarà la più vicina possibile a quella titolare, anche se è difficile che Bani e Palumbo partano dall’inizio. In porta è atteso Gomis, con una linea difensiva composta da Pierozzi, provato da braccetto destro al posto di Diakité (ancora fermo), Peda centrale e Ceccaroni sul centrosinistra. Sulle corsie laterali, conferme per Gyasi a destra e Augello a sinistra, nonostante il rientro di Lund e gli esperimenti su Di Francesco.

A centrocampo, Inzaghi ha alternato le coppie: Ranocchia con Segre e Blin con Gomes, ma i primi due sembrano in vantaggio per partire dall’inizio. In avanti, Brunori è stato posizionato sul centrodestra con ampia libertà di movimento, Vasic sul centrosinistra nel ruolo di trequartista “ibrido”, pronto a trasformarsi in mezzala in fase di non possesso, e Pohjanpalo punta centrale.

Il centravanti finlandese è ancora a caccia del primo gol in maglia rosanero: come sottolinea il Giornale di Sicilia, le difficoltà attuali sono legate soprattutto ai carichi di lavoro. Ma la fiducia attorno a lui resta intatta: per calciatori della sua struttura fisica, la condizione arriva col tempo.

Quello contro l’Annecy sarà il test più impegnativo dell’estate rosanero e l’ultimo banco di prova prima del ritorno in città e delle decisioni definitive sulle gerarchie in vista dell’avvio del campionato.