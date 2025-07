Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimi due tasselli per completare l’organico: priorità al portiere e al vice Ceccaroni”

Due caselle da riempire per completare il mosaico. Dopo un mercato sviluppatosi a ritmi intensi, con qualche inevitabile rallentamento, il Palermo si prepara a definire le ultime mosse in entrata. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’arrivo di Augello, Gyasi, Bani e Palumbo ha già alzato il livello tecnico ed esperienziale dell’organico rosanero. Ora, però, servono gli ultimi due innesti per chiudere il cerchio: un portiere e un difensore under da inserire sul centrosinistra.

Il nodo più delicato riguarda la porta. Alfred Gomis, reduce da una lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro, non disputa una partita intera dallo scorso 11 agosto contro il Parma; il successivo esordio con il Palermo, contro il Brescia, durò appena 37 minuti. Come ricorda il Giornale di Sicilia, anche nella stagione 2023/24 Gomis ha collezionato una sola presenza ufficiale, il 6 gennaio in Coppa di Francia con il Lorient. Le qualità non sono in discussione, ma l’affidabilità fisica solleva più di un interrogativo.

Per questo motivo, come conferma Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza, in accordo con Inzaghi, ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per valutare la situazione. Le ipotesi sul tavolo sono tre: confermare Gomis come primo portiere, retrocederlo a secondo, oppure cederlo e intervenire sul mercato con due nuovi innesti.

Tra i profili monitorati c’è Jonathan Klinsmann del Cesena, valutato circa 2 milioni di euro: è lui il nome che stuzzica di più per un ruolo da titolare, ma servirà un’intesa con il club romagnolo, magari inserendo proprio Gomis come contropartita tecnica. Altri nomi seguiti sono gli svincolati Joronen e Lezzerini, entrambi senza contratto e quindi più semplici da trattare.

In uscita, è ormai in via di definizione il prestito secco di Desplanches al Pescara.

Per il ruolo di vice Ceccaroni, invece, c’è meno urgenza. L’identikit è chiaro: si cerca un Under, e tra i candidati più adatti per caratteristiche figura Nosa Obaretin del Napoli, già seguito anche da altri club di B. Tuttavia, non si escludono soluzioni dall’estero, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia.

In chiave uscite, Dario Saric ha ricevuto interessamenti da club turchi e greci e potrebbero esserci novità già in settimana. Situazione in stand-by, invece, per Valerio Verre e Alessio Buttaro, entrambi in attesa di eventuali sviluppi nelle prossime settimane.