Serie B: pari senza reti tra Avellino e Bari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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Al “Manganiello” vanno al riposo sull’0-0 Avellino e Bari, dopo 45 minuti combattuti, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.

Parte meglio la formazione ospite, che al 7′ cerca la via del gol con un colpo di testa di Mantovani che termina alto. Con l’avanzare dei minuti gli uomini di Ballardini riescono a prendere il predominio del gioco, creando varie occasioni pericolose.


Al 31′ i biancoverdi vanno vicini alla rete del vantaggio: Besaggio dribbla due avversari e va al tiro sul primo palo, ma trova una grande risposta del portiere Cerofolini. Il primo tempo si conclude dunque con un nulla di fatto: le sorti dell’incontro si decideranno nei secondi 45 minuti.

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