Serie A: Napoli avanti 3-0 sulla Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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Al “Maradona”, va al riposo in vantaggio 1-0 il Napoli nel match casalingo contro la Cremonese. Prima frazione di gioco dominata dai partenopei, che non hanno mai concesso agli avversari l’opportunità di calciare verso la loro porta.

Partenza a razzo per la formazione di Antonio Conte, che al 3′ passa subito in vantaggio: De Bruyne serve McTominay, che si inserisce tra le linee e, con un diagonale, batte Audero. Al 6′ ci riprova lo Scozzese, ma la sua conclusione stavolta termina alta.


Nel finale di tempo i padroni di casa dilagano. Al 45′ arriva la rete del raddoppio: Hojlund vince il duello fisico con Baschirotto, si accentra e calcia, deviazione decisiva di Terracciano che batte l’estremo difensore ex Palermo. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per il terzo gol di serata, firmato da De Bruyne.

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