Sampdoria, arrivano le dimissioni di Manfredi: De Gennaro il nuovo presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
accardi manfredi sampdoria

Terremoto in casa Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha ufficializzato le dimissioni da presidente blucerchiato di Matteo ManfrediIl suo posto verrà preso da Francesco De Gennaro, già in precedenza membro del consiglio di amministrazione.

Questo il comunicato del club ligure:


“L’U.C. Sampdoria prende atto delle dimissioni di Matteo Manfredi dalla carica di presidente della stessa. Il club desidera ringraziare Manfredi per il contributo profuso in un periodo nel quale, insieme a Joseph Tey, sono stati compiuti passi fondamentali per la stabilizzazione della società e per la definizione delle basi del prossimo futuro. Guardando avanti, la proprietà ribadisce il proprio pieno impegno nel proseguire questo percorso con chiarezza di intenti e una visione a lungo termine. Sotto il costante supporto e la guida di Tey, il club continuerà a perseguire un piano strutturato volto al rafforzamento della propria posizione sportiva e finanziaria. In linea con il principio di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria annuncia che la carica di presidente sarà assunta da Francesco De Gennaro. Già membro del Consiglio di Amministrazione, De Gennaro è stato strettamente coinvolto nelle principali decisioni strategiche degli ultimi anni e garantirà la continuità nella governance e nella gestione operativa. Contestualmente, Alberto Bosco, attuale direttore operativo del club, è stato cooptato all’interno del Consiglio di Amministrazione. L’U.C. Sampdoria resta focalizzata sulle sfide future, con un chiaro impegno verso la stabilità, la disciplina e lo sviluppo a lungo termine, consolidando i progressi raggiunti finora sotto la presidenza Manfredi, al quale il club rivolge i migliori auguri per il proseguimento dei suoi successi personali e professionali”.

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