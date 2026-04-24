Serie B: il Monza continua a vincere, batte 1-0 il Modena e conserva il secondo posto. La classifica aggiornata
Terza vittoria consecutiva in campionato per il Monza, che batte 1-0 il Modena nel match valevole per la 36a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Un successo sofferto, che permette ai brianzoli di portare a casa tre punti fondamentali.
Dopo una prima parte di gara di studio tra le due compagini, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa: al 27′, in seguito ad una conclusione di Petagna, la sfera si impenna e Birindelli si coordina splendidamente con una mezza rovesciata che non lascia scampo a Pezzolato. Nel finale della prima frazione di gioco i gialloblù provano a riportare il risultato in parità, ma vanno al riposo sotto 1-0.
Ad inizio ripresa i biancorossi va vicino al gol del raddoppio, con una potente conclusione rasoterra di Carboni deviata in calcio d’angolo dal portiere avversario. Reagisce il Modena, che spinge sul pedale dell’acceleratore e al 64′ va vicinissimo alla rete del pari: De Luca serve un cioccolatino ad Ambrosino che colpisce a botta sicura da dentro l’area, riflesso e parata grandiosa da parte di Thiam.
Nel finale gli emiliani non si arrendono, ma i brianzoli gestiscono bene il risultato e portano a casa i tre punti. Grazie a questa vittoria mantiene il secondo posto il Monza, che vola momentaneamente a +7 dal Palermo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 75
Monza – 75
Frosinone – 72
Palermo – 68
Catanzaro – 56
Modena – 52
Juve Stabia – 49
Cesena – 44
Carrarese – 43
Avellino – 43
Südtirol – 40
Mantova – 40
Padova – 40
Sampdoria – 40
Empoli – 37
Entella – 36
Bari – 34
Pescara – 33
Spezia – 33
Reggiana – 33