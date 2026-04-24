Serie B: il Monza continua a vincere, batte 1-0 il Modena e conserva il secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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Terza vittoria consecutiva in campionato per il Monza, che batte 1-0 il Modena nel match valevole per la 36a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Un successo sofferto, che permette ai brianzoli di portare a casa tre punti fondamentali.

Dopo una prima parte di gara di studio tra le due compagini, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa: al 27′, in seguito ad una conclusione di Petagna, la sfera si impenna e Birindelli si coordina splendidamente con una mezza rovesciata che non lascia scampo a Pezzolato.  Nel finale della prima frazione di gioco i gialloblù provano a riportare il risultato in parità, ma vanno al riposo sotto 1-0.


Ad inizio ripresa i biancorossi va vicino al gol del raddoppio, con una potente conclusione rasoterra di Carboni deviata in calcio d’angolo dal portiere avversario. Reagisce il Modena, che spinge sul pedale dell’acceleratore e al 64′ va vicinissimo alla rete del pari: De Luca serve un cioccolatino ad Ambrosino che colpisce a botta sicura da dentro l’area, riflesso e parata grandiosa da parte di Thiam.

Nel finale gli emiliani non si arrendono, ma i brianzoli gestiscono bene il risultato e portano a casa i tre punti. Grazie a questa vittoria mantiene il secondo posto il Monza, che vola momentaneamente a +7 dal Palermo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 75

Monza – 75

Frosinone – 72

Palermo – 68

Catanzaro – 56

Modena – 52

Juve Stabia – 49

Cesena – 44

Carrarese – 43

Avellino – 43

Südtirol – 40

Mantova – 40

Padova – 40

Sampdoria – 40

Empoli – 37

Entella – 36

Bari – 34

Pescara – 33

Spezia – 33

Reggiana – 33

 

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