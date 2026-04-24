Cesena, Cole: «Dobbiamo iniziare a vincere le partite. Contro il Palermo si è vista la qualità di Castrovilli»

CESENA – Alla vigilia del match tra Cesena e Sampdoria, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Ashley Cole.

«Mi aspetto una partita molto difficile – ha spiegato Cole -. Credo che ora ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo riuscire a vincere partite come quella di domani contro la Sampdoria. Anche loro verranno qui per vincere, questo è certo, e sapevo che sarebbe stato così, ma d’altra parte vengono a giocare in casa nostra»





Il tecnico si è poi soffermato sulle condizioni di Castrovilli: «Ha ritrovato un po’ di minutaggio nella partita contro il Palermo e penso che abbia dimostrato di avere grandi qualità, fornendo giocate di alto livello. In allenamento questa settimana è andato molto forte e, per quanto riguarda il ruolo ideale, lo vedo come un centrocampista offensivo, ma anche come trequartista»

E su cosa si aspetto nel match contro la Sampdoria: «Non so dirvi esattamente cosa potrete vedere o cosa mi aspetto dalla Sampdoria, ma posso dirvi cosa vedrete domani dalla mia squadra. Vedrete una squadra che non smetterà mai di correre. I ragazzi sono pronti, mentalmente e fisicamente, a dare più di quanto abbiano dato fino ad ora, perché ne comprendono l’importanza. Vedrete una squadra che giocherà con coraggio, personalità, controllando il gioco con la palla e senza palla; una squadra che vuole mettersi nelle condizioni per avere occasioni e segnare gol»

Infine, Cole non ha dubbi: «Siamo in un momento in cui dobbiamo vincere le partite, ma per vincere le partite bisogna segnare gol. Quindi, sono convinto che vedrete una squadra offensiva, che continua a sostenere gli attacchi, che continua a correre, a lottare e a vincere i duelli, e che gioca con personalità per rappresentare lo stemma e la maglia che indossiamo»