Monza-Modena 1-0, Bianco: «È un campionato folle, ma siamo vicini all’obiettivo»

In seguito alla vittoria per 1-0 nel match casalingo contro il Modena, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Monza, Paolo Bianco, concentrandosi sulle ultime gare che dividono la sua squadra dalla promozione in Serie A.

«La squadra ha fatto una patita in cui il primo tempo è stato importante e nel secondo tempo il Modena ci ha messo in difficoltà – ha spiegato Bianco – ma alla fine Thiam ha parato poco. Ora i punti pesano e paradossalmente per loro era più semplice perché avevano meno da perdere. Siamo vicini all’obiettivo, 22 vittorie, solitamente con questo risultato si va in Serie A, noi no»





Sul campionato: «È un campionato folle, è anche bello per chi lo vede ed è dentro. Come dicevo ieri, mi sto godendo ogni minuto, poi normale che vogliamo festeggiare. Ci vuole la ciliegina. Il Modena nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, dobbiamo essere più bravi quando si recupera palla. Oggi per noi la partita aveva un valore più alto rispetto a loro. C’è da soffrire fino alla fine»

Bianco lancio uno sguardo inoltre sui match che mancano: «Adesso le partite, soprattutto con le squadre che hanno meno da perdere, sono più difficili. Forse sono stato un buon profeta fin qui, sapevo delle difficoltà che potevamo incontrare. Oggi alla squadra vanno fatti i complimenti per le 22 vittorie in un campionato strano»

Sul match di oggi, il tecnico non ha dubbi: «La cosa importante è che dopo il gol non dovevamo smettere di giocare, mi arrabbiamo con Thiam che perdeva tempo. Abbiamo rallentato e non volevo questo, giocando potevamo metterli in difficoltà. Al trentesimo voglio che continuiamo a giocare»

Infine, Bianco suona la carica per il finale di campionato: «Noi dobbiamo prepararci per fare 81 punti, noi possiamo determinare quello che vogliamo fare noi. Voi sapete meglio di tutti come abbiamo iniziato il percorso, è stato bellissimo. Mi sembra ieri di aver iniziato, sono passati 10 mesi e mi sto godendo il percorso»