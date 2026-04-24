Modena, Sottil dopo la sconfitta di Monza: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto»

In seguito alla sconfitta per 1-0 nella trasferta di Monza, ha analizzato il match in conferenza stampa l’allenatore del Modena, Andrea Sottil. Il tecnico non ha nascosto la sua delusione per il risultato maturato, commentando anche la lotta al vertice per il secondo posto.

«Abbiamo fatto un’ottima partita – ha dichiarato Sottil – anche nel primo tempo, dove abbiamo sbagliato qualche disimpegno tecnico. Abbiamo sbagliato sul primo gol, ma eravamo contro una squadra forte, con una rosa straordinaria. La squadra ha fatto una grande partita, non ho nulla da dire ai ragazzi»





Il tecnico si è poi focalizzato sul risultato finale: «A mio avviso il pareggio sarebbe stato giusto, ho visto cose positive, anche una bella condizione fisica. Siamo dispiaciuti, ma ai ragazzi non ho nulla da recriminare. I ragazzi hanno qualità per segnare, ci stiamo lavorando, è un fondamentale che alleniamo tanto»

E sulla lotta per il secondo posto: «Monza e Frosinone sono due squadre diverse. Il Frosinone gioca un calcio spregiudicato, attaccano in tantissimi, mentre il Monza è più cinico e squadrato, più equilibrato. Sono due concezioni diverse, sarà una bella lotta»

Infine, Sottil carica i suoi in vista del finale di stagione: «Quando dipende da te è bellissimo, chiaro che guardo anche gli altri campi, ma dobbiamo sempre guardare a noi stessi. Chiudere sesti sarebbe coronare una grande annata»