Serie A: al “Maradona” il Napoli cala il poker alla Cremonese. La classifica aggiornata
Al “Maradona” tutto facile per il Napoli, che conquista i tre punti battendo 4-0 la Cremonese. Vittoria netta per i partenopei, dopo un match dominato dall’inizio alla fine.
Partenza a razzo per la formazione di Antonio Conte, che al 3′ passa subito in vantaggio: De Bruyne serve McTominay, che si inserisce tra le linee e, con un diagonale, batte Audero. Al 6′ ci riprova lo Scozzese, ma la sua conclusione stavolta termina alta.
Nel finale di tempo i padroni di casa dilagano. Al 45′ arriva la rete del raddoppio: Hojlund vince il duello fisico con Baschirotto, si accentra e calcia, deviazione decisiva di Terracciano che batte l’estremo difensore ex Palermo. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per il terzo gol di serata, firmato da De Bruyne.
Nella ripresa la musica non cambia. Al 52′ i partenopei siglano la rete del poker: contropiedi guidato da Alisson Santos, che porta palla, si accentra e batte Audero con un preciso tiro dal limite. Pochi minuti più tardi il brasiliano va vicino alla sua doppietta personale, ma il suo tiro termina di poco alto.
I grigiorossi non riescono a reagire, limitandosi a cercare di evitare la goleada. All’83 gli azzurri vanno anche vicinissimi al 5-0, con il rigore sbagliato da McTominay. Nel finale gli azzurri gestisco bene il largo vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali.
Con questa vittoria il Napoli raggiunge quota 69 punti, avvicinandosi alla matematica qualificazione in Champions League. Notte fonda per la Cremonese, che nelle ultime giornate si giocherà la permanenza in Serie A. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 78
Napoli – 69
Milan – 66
Juventus – 63
Como – 58
Roma – 58
Atalanta – 54
Bologna – 48
Lazio – 47
Sassuolo – 45
Udinese – 43
Torino – 40
Genoa – 39
Parma – 39
Fiorentina – 36
Cagliari – 33
Cremonese – 28
Lecce – 28
Verona – 18
Pisa – 18