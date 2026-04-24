Serie B: l’Avellino batte 2-0 il Bari e conquista momentaneamente l’ottavo posto. La classifica aggiornata
Una vittoria importante quello ottenuta dall’Avellino nel match casalingo contro il Bari. Dopo la prima frazione di gioco, terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa i biancoverdi portano a casa i tre punti grazie alle reti di Besaggio e Palumbo.
Parte meglio la formazione ospite, che al 7′ cerca la via del gol con un colpo di testa di Mantovani che termina alto. Con l’avanzare dei minuti gli uomini di Ballardini riescono a prendere il predominio del gioco, creando varie occasioni pericolose.
Al 31′ i biancoverdi vanno vicini alla rete del vantaggio: Besaggio dribbla due avversari e va al tiro sul primo palo, ma trova una grande risposta del portiere Cerofolini. Il primo tempo si conclude dunque con un nulla di fatto.
Nella ripresa i padroni di casa spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando al 67′ il gol che sblocca il risultato: Imbucata di Sounas che arriva fino al fondo del campo e crossa basso nell’area piccola dove Besaggio ci mette il piattone e batte l’estremo difensore avversario.
Al 79′ la formazione di Ballardini riesce anche a trovare la rete del raddoppio: finta di Russo che riesce a servire una bella palla in area per Favilli, il suo tiro viene respinto ma è velocissimo Palumbo che al volo insacca il 2 a 0.
Nel finale l’Avellino riesce a gestire bene il risultato, conquistando tre punti che lo portano momentaneamente all’ottavo posto. Niente da fare per il Bari, che adesso rischia di terminare nelle ultimissime posizioni. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 75
Monza – 75
Frosinone – 72
Palermo – 68
Catanzaro – 56
Modena – 52
Juve Stabia – 49
Avellino – 46
Cesena – 44
Carrarese – 43
Südtirol – 40
Mantova – 40
Padova – 40
Sampdoria – 40
Empoli – 37
Entella – 36
Bari – 34
Pescara – 33
Spezia – 33
Reggiana – 33