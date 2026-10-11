Serie B, Padova-Carrarese 0-2: Rubino e Rouhi firmano il successo toscano. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
padova

La Carrarese espugna il campo del Padova con un convincente 2-0, grazie alle reti di Rubino e Rouhi. Una vittoria importante per la formazione toscana, capace di colpire in entrambi i tempi e di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

A sbloccare la partita è Rubino al 14′, portando avanti gli ospiti nel corso della prima frazione. Il Padova prova a reagire, ma nella ripresa arriva il raddoppio della Carrarese: al 51′ Rouhi trova la rete del definitivo 0-2, indirizzando la sfida a favore della squadra toscana.


Per i biancoscudati arriva una sconfitta casalinga da cui ripartire, mentre la Carrarese si gode tre punti preziosi.

Di seguito gli highlights di Padova-Carrarese 0-2, con le reti di Rubino e Rouhi che hanno deciso l’incontro.

 

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