Serie A, Cagliari-Juventus 1-1: Maldini illude i rossoblù, Kolo Muani salva Spalletti. La classifica aggiornata

Cagliari e Juventus si dividono la posta in palio nella sfida di Serie A terminata 1-1. Alla rete di Daniel Maldini nel primo tempo ha risposto Randal Kolo Muani all’81’, evitando ai bianconeri una sconfitta che sembrava ormai possibile. Protagonista della serata anche Elia Caprile, autore di diversi interventi decisivi che hanno tenuto a galla la formazione di Fabio Pisacane.

Maldini porta avanti il Cagliari

La Juventus parte con l’intenzione di prendere in mano il gioco, ma il Cagliari si difende con ordine e prova a sfruttare gli spazi. Dopo alcune iniziative bianconere, al 20′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Paul Mendy inventa un assist illuminante per Daniel Maldini, che si coordina rapidamente e batte il portiere con una conclusione rasoterra.





La squadra di Luciano Spalletti prova a reagire, ma fatica a trovare precisione negli ultimi metri. Nicolas Gonzalez manca una buona opportunità e Douglas Luiz non riesce a sorprendere la retroguardia rossoblù. Dall’altra parte, al 33′, Harry Winks sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite, sulla quale Caprile si supera con una grande parata.

Nel finale di primo tempo il portiere del Cagliari si rende ancora protagonista, respingendo una punizione di Gonzalez al 45’+2. Si va così all’intervallo sull’1-0 per i sardi.

Kolo Muani firma il pareggio, traversa nel finale

Nella ripresa Spalletti prova a cambiare volto alla Juventus con alcuni innesti, tra cui quelli di Edon Zhegrova e Kerim Alajbegovic. I bianconeri aumentano la pressione e cercano con maggiore insistenza la porta avversaria, trovando però sulla propria strada un Caprile in grande giornata.

Il portiere rossoblù è decisivo al 47′ su una potente conclusione dalla distanza di Douglas Luiz e si ripete al 52′ su Zhegrova. L’esterno juventino ci riprova al 62′, ma ancora una volta l’estremo difensore del Cagliari risponde presente.

La pressione della Juventus viene premiata all’81’: un cross in area trova Randal Kolo Muani, che svetta di testa e indirizza il pallone nell’angolino basso, firmando l’1-1.

Nel finale i bianconeri sfiorano anche il sorpasso. All’85’ Kolo Muani colpisce la traversa con una conclusione in area, mentre all’87’ Caprile si oppone al tentativo di Andrea Cambiaso. Il Cagliari prova a ripartire, ma il risultato non cambia nemmeno nei quattro minuti di recupero.

Finisce 1-1: il Cagliari accarezza il successo grazie a Maldini, ma la Juventus reagisce nella ripresa e strappa il pareggio con Kolo Muani. Per i rossoblù resta il rammarico per una vittoria sfumata, mentre i bianconeri possono consolarsi con la reazione mostrata nel secondo tempo.

Inter – 16 punti

Lazio – 16 punti

Roma – 14 punti

Cagliari – 13 punti

Milan – 12 punti

Juventus – 11 punti

Como – 11 punti

Napoli – 10 punti

Frosinone – 10 punti

Sassuolo – 8 punti

Atalanta – 6 punti

Lecce – 6 punti

Bologna – 5 punti

Udinese – 4 punti

Torino – 4 punti

Monza – 4 punti

Genoa – 4 punti

Parma – 4 punti

Fiorentina – 4 punti

Venezia – 0 punti