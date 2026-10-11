Serie A, Cagliari avanti 1-0 sulla Juventus all’intervallo: decide Daniel Maldini
Il Cagliari chiude in vantaggio il primo tempo contro la Juventus. All’intervallo, alla squadra rossoblù basta la rete di Daniel Maldini al 20′ per portarsi sull’1-0, al termine di una prima frazione in cui i bianconeri hanno provato a fare la partita senza però riuscire a trovare il gol. Decisivo anche Elia Caprile, protagonista di un intervento importante sulla conclusione di Harry Winks.
Maldini punisce la Juventus
L’avvio di gara vede la Juventus cercare subito di prendere in mano il gioco. Al 5′ Randal Kolo Muani prova a entrare in area con una giocata personale, ma Caprile esce con i tempi giusti e neutralizza il tentativo. I bianconeri insistono con le conclusioni dalla distanza di Douglas Luiz e Pape Matar Sarr, senza riuscire a impensierire concretamente la retroguardia sarda.
Al 15′ arriva una buona opportunità per Nicolas Gonzalez, che non riesce a sfruttare un cross capace di tagliare fuori la difesa del Cagliari: la sua conclusione termina di poco a lato. Due minuti più tardi Weston McKennie finisce sul taccuino dell’arbitro Matteo Marcenaro per un intervento duro.
Al 20′, però, sono i padroni di casa a colpire. Paul Mendy inventa un passaggio intelligente per Daniel Maldini, che si coordina rapidamente e batte il portiere con una conclusione rasoterra centrale, firmando l’1-0.
Caprile decisivo su Winks, bianconeri senza il pareggio
Dopo il vantaggio, la Juventus prova a reagire aumentando il possesso palla e cercando spazi nella difesa rossoblù. Al 23′ Douglas Luiz tenta la conclusione dal limite, ma il tiro viene murato da un difensore. Al 30′ è Sarr a provarci dalla distanza, trovando ancora l’opposizione della retroguardia avversaria.
La migliore occasione per il Cagliari arriva al 33′: Harry Winks trova lo spazio per calciare dal limite e indirizza il pallone verso la porta, ma Caprile si supera con una grande parata, deviando in calcio d’angolo e salvando il risultato.
Nel finale di frazione la Juventus conquista alcuni corner e prova a rendersi pericolosa anche con Nicolas Gonzalez su punizione al 45’+2, ma Caprile risponde ancora presente e respinge la conclusione. Poco dopo, Marcenaro fischia la fine del primo tempo.
Si va al riposo sull’1-0 per il Cagliari: i rossoblù sono avanti grazie alla qualità di Maldini e alle parate di Caprile, mentre la Juventus dovrà cambiare passo nella ripresa per evitare di uscire dal campo senza punti.