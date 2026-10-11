Serie B, rimonta Modena: Belotti fa esplodere il Braglia al 95′. Verona battuto 3-2. La classifica aggiornata

Incredibile al Braglia: il Modena batte 3-2 il Verona grazie al gol di Andrea Belotti al 95′, completando una rimonta spettacolare dopo essere andato sotto per 2-1. Una partita ricca di emozioni, con Caso ad aprire le marcature, la doppietta di Mosquera a ribaltare il risultato e Montevago a riportare in equilibrio la sfida. Nel recupero, però, arriva la zampata decisiva del Gallo, che regala ai canarini una vittoria da ricordare.

Caso apre, Mosquera ribalta tutto

La gara si accende fin dai primi minuti, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. A sbloccare il risultato è il Modena al 13′: Caso si accentra e lascia partire un destro verso la porta di Perilli, che non riesce a intervenire efficacemente. I padroni di casa sembrano avere il controllo, ma il Verona reagisce e trova il pareggio al 24′ con Mosquera, bravo a insistere dopo una prima conclusione respinta da Chichizola.





L’attaccante colombiano è scatenato e al 28′ firma anche il 2-1, approfittando di una situazione nata da un errore del portiere del Modena e da una traversa colpita da De Battisti. In pochi minuti, l’Hellas ribalta completamente la partita. Prima dell’intervallo, i gialloblù resistono alla pressione avversaria e rientrano negli spogliatoi in vantaggio.

Montevago riaccende il Modena, espulso Edmundsson

Nella ripresa il Modena aumenta i giri del motore e cerca con insistenza il pareggio. Al 50′ Caso va vicinissimo al gol, ma Perilli e Iannoni riescono a evitare la rete con un intervento provvidenziale. Al 63′ i canarini esultano per il gol di Tonoli, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco di Caso.

La partita cambia ulteriormente al 77′, quando Edmundsson riceve il secondo cartellino giallo per un tocco di mano e lascia il Verona in inferiorità numerica. Il Modena ne approfitta e all’85’ trova il 2-2: Caso mette in mezzo un cross preciso e Montevago, entrato pochi minuti prima, svetta di testa e batte Perilli.

Belotti al 95′: il Modena completa la rimonta

Quando il pareggio sembra ormai destinato a essere il risultato finale, il Modena trova l’episodio che fa esplodere il Braglia. Al 95′ è Andrea Belotti a firmare il gol del definitivo 3-2, completando una rimonta straordinaria e trasformando una partita complicata in una vittoria pesantissima.

Per il Verona è una beffa difficile da digerire: dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale con la doppietta di Mosquera, l’Hellas si fa raggiungere e superare nel finale, pagando anche l’espulsione di Edmundsson. Il Modena, invece, dimostra carattere e determinazione, trovando prima il pareggio con Montevago e poi il colpo decisivo con Belotti.

Al Braglia finisce 3-2: una vittoria conquistata all’ultimo respiro, con il Gallo protagonista assoluto di un finale destinato a restare nella memoria dei tifosi gialloblù.

LA CLASSIFICA

Palermo – 16

Mantova – 14

Modena – 13

Südtirol – 12

Ascoli – 11

Avellino – 10

Pisa – 10

Benevento – 10

Verona – 7

Padova – 7

Cesena – 7

Arezzo – 7

Empoli – 6

Entella – 6

Cremonese – 6

L.R. Vicenza – 5

Carrarese – 4

Sampdoria – 4

Catanzaro – 3

Juve Stabia – 2