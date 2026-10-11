Sampdoria, la Federclubs attacca la dirigenza: «Restate a Singapore e datevi alla Formula 1»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
TifosiSampdoria13

La pesante sconfitta contro l’Avellino ha fatto esplodere la rabbia della tifoseria organizzata della Sampdoria. Attraverso un comunicato durissimo, la Federclubs ha puntato il dito contro la dirigenza blucerchiata, contestando le scelte degli ultimi anni, la costruzione della rosa e i risultati ottenuti dalla squadra.

Nel mirino è finito soprattutto il rendimento in trasferta in Serie B: secondo quanto evidenziato dalla Federclubs, nel 90,2% delle gare esterne disputate negli ultimi tre anni la Sampdoria non è riuscita a conquistare una vittoria. Un dato che, insieme alla prestazione contro l’Avellino, alimenta la contestazione dei sostenitori.


«Il vostro “nuovo corso”» è il titolo scelto per il comunicato, nel quale viene sottolineato anche il sostegno garantito dai tifosi nonostante le difficoltà: «Eppure, anche venerdì, settore ospiti esaurito in una giornata lavorativa, a 730 km da Genova. E la dirigenza? A 10.000 km dalla Samp. A Singapore, per il GP?».

La Federclubs ha inoltre criticato le scelte tecniche e la gestione del progetto sportivo, riservando parole durissime alla proprietà: «A giugno avete chiesto a gran voce di essere giudicati per i risultati, promettendo di voltare pagina, mentre allontanavate con convinzione chi ha sempre dimostrato amore per i nostri colori».

La conclusione del comunicato è un attacco frontale alla dirigenza: «Ecco il nostro giudizio: restate a Singapore e datevi alla Formula 1. Avete già dimostrato tutto in questi tre anni, e lo avete ribadito in questi ultimi mesi. Incapaci».

La sconfitta contro l’Avellino diventa così il simbolo di una frattura sempre più profonda tra la tifoseria organizzata e la società blucerchiata, con la Federclubs che chiede risposte concrete dopo anni di delusioni.

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