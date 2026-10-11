Padova-Carrarese 0-2, Pagliuca: «È una vittoria frutto anche dell’allenatore precedente»

Guido Pagliuca si gode il successo della Carrarese contro il Padova e, al termine della gara, rende merito sia ai suoi giocatori sia al lavoro svolto dal predecessore. Il tecnico ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando anche la qualità degli avversari e le prospettive dei biancoscudati in campionato.

La soddisfazione per la vittoria





Pagliuca ha evidenziato le difficoltà iniziali della Carrarese, superate con il passare dei minuti: «I ragazzi sono stati bravi, nei primi 10 minuti abbiamo avuto un po’ di timore, poi però ci siamo sciolti e abbiamo fatto una bella prestazione».

L’allenatore ha poi voluto condividere i meriti del successo con chi lo ha preceduto sulla panchina gialloazzurra: «Sono contento per i ragazzi che tengono tantissimo a questa maglia, sono contento per la società, è una vittoria frutto anche dell’allenatore precedente. Il merito principale di questa vittoria è di chi mi ha preceduto».

Il giudizio sul Padova

Parole di stima anche per la formazione allenata da Antonio Calabro, nonostante la sconfitta: «Il Padova è una grande squadra che gioca molto bene, e rimarrà nelle zone alte della classifica. Calabro è un ottimo allenatore».

Pagliuca ha infine espresso soddisfazione per il gruppo trovato e per le qualità mostrate sul campo: «Ho trovato un gruppo splendido per i valori morali alti, siamo consapevoli che il lavoro quotidiano è il nostro cavallo di battaglia, non mi aspettavo un gioco così pulito a tratti».

Una vittoria importante, dunque, per la Carrarese, che riparte dal lavoro quotidiano e dalla coesione del gruppo, mentre Pagliuca guarda con rispetto a un Padova che, a suo giudizio, potrà continuare a competere nelle zone alte della classifica.