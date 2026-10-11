Serie B, oggi si chiude la sesta giornata: Mantova e Modena inseguono il Palermo. Programma e classifica aggiornata

La sesta giornata del campionato di Serie B si prepara a vivere il suo atto conclusivo. Dopo un sabato ricco di gol, sorprese e risultati importanti, oggi, domenica 11 ottobre, sono in programma le ultime tre sfide del turno, con riflettori puntati soprattutto su Mantova e Modena, chiamate a rispondere al Palermo capolista.

La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha consolidato il proprio primato grazie alla spettacolare vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli, portandosi a quota 16 punti. Alle spalle dei rosanero resta il Südtirol, secondo con 12 punti dopo il pareggio senza reti contro l’Ascoli.





Serie B, le partite di oggi: Catanzaro-Mantova apre il programma

Il programma domenicale si aprirà alle ore 15 con la sfida tra Catanzaro e Mantova.

I lombardi, attualmente terzi con 11 punti e una partita in meno rispetto al Palermo, hanno la possibilità di accorciare le distanze dalla vetta. Con una vittoria salirebbero a quota 14, portandosi a due lunghezze dai rosanero.

Situazione differente per il Catanzaro, fermo a tre punti e alla ricerca di un risultato positivo per risalire la classifica.

Alle 17:15 sarà la volta di Padova-Carrarese. I veneti occupano la zona centrale della graduatoria con sette punti, mentre la Carrarese è ultima a quota uno e cerca ancora la prima vittoria stagionale.

Il programma si concluderà alle 19:30 con Modena-Hellas Verona, confronto importante soprattutto per le ambizioni dei padroni di casa.

Il Modena, attualmente a quota 10, può salire a 13 punti e avvicinarsi al Palermo. Il Verona, invece, parte da sette punti e punta a rilanciarsi nelle posizioni più alte.

Serie B, il Palermo guarda tutti dall’alto

Il grande protagonista della sesta giornata è finora il Palermo, che ha conquistato la quinta vittoria nelle prime sei partite.

Il successo per 4-2 contro l’Empoli ha permesso ai rosanero di mantenere l’imbattibilità stagionale, con un bilancio di cinque vittorie e un pareggio.

La squadra di Inzaghi vanta 14 reti realizzate e sette subite, con una differenza reti di +7.

Alle sue spalle il Südtirol resta a quota 12, mentre Mantova e Ascoli inseguono con 11 punti.

A quota 10 si trovano Modena, Avellino, Pisa e Benevento. Proprio il Pisa è stato protagonista di una delle vittorie più nette del sabato, imponendosi per 3-0 sul campo del L.R. Vicenza.

Serie B, tutti i risultati della sesta giornata

Arezzo-Cremonese 0-0

Avellino-Sampdoria 4-1

Benevento-Cesena 2-0

Empoli-Palermo 2-4

L.R. Vicenza-Pisa 0-3

Südtirol-Ascoli 0-0

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

Serie B, le partite di oggi domenica 11 ottobre

Ore 15:00 – Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 – Padova-Carrarese

Ore 19:30 – Modena-Hellas Verona

Serie B, la classifica aggiornata prima delle gare di oggi

Palermo – 16 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Mantova – 11 punti (5 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Pisa – 10 punti (6 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Arezzo – 7 punti (6 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Cremonese – 6 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (6 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (5 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Mantova e Modena a caccia di punti, il Palermo attende

La domenica di Serie B sarà dunque importante soprattutto per definire le distanze nelle prime posizioni.

Il Mantova può avvicinarsi al Palermo fino a due punti, mentre il Modena ha la possibilità di portarsi a tre lunghezze dalla capolista.

I rosanero, intanto, possono osservare le dirette concorrenti con la certezza di conservare il primo posto anche al termine della giornata.

Qualunque siano i risultati delle tre partite domenicali, il Palermo chiuderà la sesta giornata da capolista solitaria della Serie B.