Calzone: “Palermo, l’orgoglio e la forza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Il Palermo dimostra di avere carattere, qualità e soprattutto la mentalità di una grande squadra. La vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli rappresenta molto più di tre punti: è la conferma della capacità dei rosanero di reagire alle difficoltà, ribaltare una partita complicata e consolidare il primato in classifica. Un successo che alimenta le ambizioni della formazione allenata da Filippo Inzaghi, sempre più consapevole delle proprie potenzialità.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, sono bastati pochi minuti al Palermo per trasformare una partita che rischiava di assumere contorni beffardi in una dimostrazione di forza. Nonostante una lunga serie di occasioni sprecate, i legni colpiti e gli interventi decisivi del portiere avversario, la squadra siciliana ha trovato le risorse per conquistare una vittoria meritata.


Palermo, dalla paura alla rimonta: la forza della capolista

Il pomeriggio del Castellani sembrava destinato a complicarsi dopo il calcio di rigore trasformato da Saporiti, che aveva permesso all’Empoli del debuttante Matteo Andreoletti di portarsi in vantaggio.

Una situazione difficile soprattutto alla luce dell’enorme quantità di opportunità costruite e non concretizzate dai rosanero. I pali colpiti e le parate di Seghetti avevano infatti impedito alla formazione di Inzaghi di raccogliere quanto prodotto sul piano del gioco.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, proprio la capacità di reagire a una partita apparentemente stregata rappresenta uno degli aspetti più significativi del successo.

Il Palermo non si è disunito, continuando a imporre il proprio gioco fino a trovare le reti di Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen, capaci di ribaltare completamente il risultato.

Il rigore ripetuto e la risposta di Cassandro

La partita ha però riservato un altro momento delicato. Il secondo calcio di rigore concesso all’Empoli, giudicato generoso nell’analisi del quotidiano, ha riaperto una sfida che sembrava ormai indirizzata.

Fortin era riuscito a neutralizzare la conclusione di Shpendi, ma la decisione di far ripetere il tiro dal dischetto ha cancellato la sua parata. Popov ha così riportato i toscani a una sola rete di distanza, rendendo il finale particolarmente acceso.

Il Palermo ha trovato ancora una volta la risposta giusta, chiudendo definitivamente i conti con Cassandro, autore del gol del 4-2.

Una rete fondamentale per mettere al sicuro il risultato e confermare la solidità mentale di una squadra capace di superare anche gli episodi più sfavorevoli.

Inzaghi, cambi decisivi e una squadra tatticamente duttile

Nell’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport emerge anche il ruolo di Filippo Inzaghi nella gestione della partita.

Il tecnico rosanero ha avuto il merito di intervenire sull’assetto tattico attraverso sostituzioni rivelatesi importanti per accompagnare la squadra verso la vittoria.

Nonostante il successo, Inzaghi non si è lasciato andare a festeggiamenti eccessivi. Un atteggiamento che, secondo il quotidiano, nasce dalla consapevolezza delle imprecisioni commesse e della necessità di continuare a migliorare.

Il Palermo ha dimostrato di poter dominare il campo, ma anche di dover lavorare per evitare quelle disattenzioni che rischiano di complicare partite nelle quali riesce a costruire numerose occasioni.

La duttilità tattica e la capacità di reagire alle difficoltà rappresentano comunque due elementi particolarmente importanti in un campionato lungo e impegnativo come la Serie B.

Il sostegno dei tifosi e il sogno Serie A

Un altro elemento sottolineato dal Corriere dello Sport è il sostegno del pubblico rosanero, protagonista anche sugli spalti del Castellani.

La passione dei sostenitori siciliani continua ad accompagnare la squadra di Inzaghi, rappresentando una spinta importante nel percorso verso l’obiettivo stagionale.

Il Palermo ha inoltre dimostrato di aver conservato brillantezza e intensità nonostante la lunga e insolita sosta, presentandosi alla ripresa del campionato con un atteggiamento aggressivo e propositivo.

Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la strada verso la Serie A resta lunga e ricca di ostacoli, ma la formazione rosanero sembra averla imboccata con determinazione.

La vittoria di Empoli rafforza le certezze della capolista e conferma una squadra ancora perfezionabile, ma già capace di mostrare qualità, personalità e spirito di gruppo.

Inzaghi sa che il campionato si costruisce un passo alla volta, senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Eppure, dietro la sua espressione misurata, il successo del Castellani rappresenta un motivo di grande soddisfazione.

Il Palermo continua a vincere, consolida il primato e alimenta il sogno di tornare in Serie A

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