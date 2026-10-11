Corriere dello Sport: “Empoli-Palermo 2-4, le pagelle: Palumbo e Inzaghi da 7,5. Fortin e Cassandro da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
palermo sampdoria 3-1 (76) palumbo

Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e conferma il proprio primato in classifica. Una vittoria importante per la formazione di Filippo Inzaghi, protagonista di una prestazione offensiva di grande qualità. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, i voti più alti vanno ad Antonio Palumbo e al tecnico rosanero, entrambi premiati con un 7,5.

Il quotidiano sportivo assegna un 7 a Fortin, Cassandro e Johnsen, mentre Bani, Vavassori e Pohjanpalo ottengono un 6,5. Tra i padroni di casa spicca il portiere Seghetti, valutato con un 7 nonostante le quattro reti incassate.


Palermo, Palumbo migliore in campo. Inzaghi da 7,5

Come emerge dalle valutazioni del Corriere dello Sport, Antonio Palumbo è il migliore tra i calciatori rosanero. Il centrocampista riceve un 7,5, il voto più alto della squadra, condiviso con l’allenatore Filippo Inzaghi.

Buone valutazioni anche per Fortin, Cassandro e Johnsen, tutti premiati con un 7. Il portiere rosanero si mette in evidenza anche in occasione del rigore inizialmente respinto, prima della ripetizione disposta dall’arbitro.

Per Cassandro arriva una giornata da ricordare, impreziosita dalla rete del definitivo 4-2. Johnsen, invece, contribuisce al successo con un gol, confermandosi tra i protagonisti dell’attacco siciliano.

Le pagelle del Palermo

Secondo il Corriere dello Sport, questi sono tutti i voti assegnati alla formazione di Inzaghi:

Palermo (4-2-3-1): Fortin 7; Cassandro 7, Bani 6,5, Ceccaroni 6, Augello 6; Segre 6 (35′ st Hernani sv), Ranocchia 6 (35′ st Estevez sv); Vavassori 6,5, Palumbo 7,5 (35′ st Mazzitelli sv), Johnsen 7 (40′ st Peda sv); Pohjanpalo 6,5 (35′ st Gabrielloni 6,5).

A disposizione: Perin, Nespola, Magnani, Gomes, Gyasi, Pierozzi, Bozzolan.

Allenatore: Filippo Inzaghi 7,5.

Empoli, Seghetti il migliore. Andreoletti da 6,5

Sul fronte toscano, il Corriere dello Sport premia soprattutto Seghetti, autore di diversi interventi importanti nel corso della partita. Il portiere dell’Empoli riceve un 7, il voto più alto tra i padroni di casa.

Valutazioni positive anche per Saporiti e Popov, entrambi da 6,5, così come per il nuovo allenatore Matteo Andreoletti, al debutto sulla panchina azzurra.

Empoli (3-5-2): Seghetti 7; Curto 5, Romagnoli 5 (1′ st Zedadka 6), Cauz 5; Ceesay 5,5 (44′ st Egan sv), Magnino 6, Bandinelli 5,5 (1′ st Deli 6), Biondini 6 (26′ st Degli Innocenti 6), Corrado 5,5 (26′ st Shpendi 5,5); Saporiti 6,5, Popov 6,5.

A disposizione: Perisan, Filippis, Meznar, Indragoli, Bembnista, Belardinelli.

Allenatore: Matteo Andreoletti 6,5.

Arbitro Marinelli da 5,5

Nelle valutazioni del quotidiano trova spazio anche la direzione arbitrale. Marinelli della sezione di Tivoli riceve un 5,5, il voto assegnato dal Corriere dello Sport al direttore di gara.

Il bilancio delle pagelle premia dunque la prestazione collettiva del Palermo, con Palumbo e Inzaghi sugli scudi e diversi protagonisti capaci di incidere nel successo per 4-2 sul campo dell’Empoli.

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