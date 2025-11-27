Serie B, metà delle gare del 14° turno sotto restrizioni: l’ONMS stringe le maglie della sicurezza
Il 14° turno di Serie B riparte all’insegna dello spettacolo, ma anche delle restrizioni. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti emanato le nuove disposizioni per le gare considerate a rischio, limitando la mobilità di diverse tifoserie in trasferta. Un quadro già noto nel campionato cadetto, ma che questa settimana colpisce la metà degli incontri attenzionati.
Cesena–Modena (28 novembre 2025)
Per la sfida del “Manuzzi”, l’ONMS – sulla base delle indicazioni della Questura – suggerisce:
vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Modena solo per il settore ospiti,
accesso consentito esclusivamente ai sottoscrittori della fidelity card “Modena F.C. 2018”,
incedibilità dei tagliandi,
rafforzamento di steward e controlli di prefiltraggio e filtraggio.
Pescara–Padova (29 novembre 2025)
Anche all’“Adriatico” scattano limiti significativi:
vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Veneto solo nel settore ospiti,
accesso consentito ai soli possessori della fidelity “Calcio Padova”,
potenziamento dello stewarding e dei controlli.
Juve Stabia–Monza (30 novembre 2025)
La trasferta di Castellammare prevede:
accesso per i residenti nella provincia di Monza Brianza solo se fidelizzati “AC Monza”,
aumentato uso di steward,
controlli intensificati ai varchi.
Spezia–Sampdoria (30 novembre 2025)
Misure specifiche anche per il match del “Picco”:
biglietti per il settore ospiti riservati ai soli fidelizzati “UC Sampdoria”, senza limitazioni territoriali,
rafforzamento dello stewarding,
incremento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.
Le linee guida dell’Osservatorio, in accordo con le Questure competenti, puntano a prevenire criticità già emerse in passate trasferte, in un weekend che si preannuncia caldo non solo sul terreno di gioco ma anche nella gestione degli spostamenti dei tifosi.