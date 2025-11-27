Mancuso ko: lesione al retto femorale, fuori un mese

Dopo gli esami strumentali svolti martedì, è arrivata nella giornata di oggi la diagnosi per Leonardo Mancuso: lesione di primo grado al retto femorale. Una brutta tegola per il Mantova, che sabato alle 15 sarà impegnato nella delicata trasferta di Venezia.

Mister Possanzini dovrà fare a meno del suo attaccante per circa una ventina di giorni. Il recupero completo è previsto indicativamente nel giro di un mese, con il possibile rientro a Carrara.

Filtra invece ottimismo per Bragantini: le sue condizioni sono in miglioramento e il ritorno in gruppo è atteso già nel weekend, anche se lo staff medico valuterà la situazione quotidianamente.