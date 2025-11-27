La Nazione: “Zanon, motore della Carrarese: «A Palermo possiamo dire la nostra»”

Come riportato da Alessandro Salvetti sulle pagine de La Nazione di Massa Carrara, Simone Zanon si conferma uno dei simboli della Carrarese di questo avvio di stagione. Con 13 presenze su 13, 10 da titolare, 946 minuti complessivi, 2 gol, 2 assist e una quantità di corsa impressionante sulla fascia destra, il classe 2001 si è detto «molto felice di aver iniziato bene il campionato», spiegando ai canali ufficiali come dietro i risultati ci siano «lavoro settimanale e concentrazione sugli obiettivi stagionali».

Analizzando il pareggio con la Reggiana, Alessandro Salvetti ricorda su La Nazione di Massa Carrara che Zanon ha sottolineato la difficoltà della gara: «È stata una partita complessa, loro sono ben organizzati. Siamo riusciti ad arginare i loro punti di forza e il pari ce lo portiamo volentieri a casa». L’esterno ha però ammesso l’amaro per l’ennesima mancata vittoria interna, ma ha espresso soddisfazione per la nuova curva del “Dei Marmi”, che sta prendendo forma.

Ora lo sguardo è rivolto a Palermo, come osserva ancora Salvetti su La Nazione di Massa Carrara: «Al Barbera ci aspetta una sfida delicata e complessa, ma come tutte in un campionato dove regna l’equilibrio. La stiamo preparando nel migliore dei modi e andremo lì con la consapevolezza di poter dire la nostra».

Intanto l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale: sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 a dirigere il match. La Nazione di Massa Carrara, tramite l’analisi di Alessandro Salvetti, ricorda che il fischietto romano è alla sua 21ª gara in cadetteria e ha già diretto la Carrarese in stagione nel 3-2 al Venezia deciso al 96’. Perri è anche l’arbitro della storica finale playoff vinta contro il Vicenza, che ha sancito la promozione in Serie B.

Il bilancio con lui è favorevole: 4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, proprio quello maturato la scorsa primavera al Barbera contro il Palermo (1-1). Positivi anche i numeri dei rosanero con Perri: 2 successi e 1 pari.