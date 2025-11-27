Nicolas Viola riparte dal Ravenna: il regista ex Palermo firma e torna in campo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Nicola Viola ha firmato con il Ravenna, club che ora crede seriamente nel salto in Serie B. Il centrocampista, reduce dalla positiva esperienza a Cagliari, tornerà in campo dopo il periodo di inattività. L’operazione è stata curata dall’agente reggino Nicola Elia Alvaro.

Di seguito quanto comunicato nella nota ufficiale del club giallorosso:

Il Ravenna FC annuncia di aver perfezionato il tesseramento di Nicolas Viola, centrocampista classe 1989, attualmente svincolato.

Giocatore di esperienza e qualità, Viola ha costruito una carriera di assoluto rilievo tra Serie A e Serie B, vestendo le maglie di club prestigiosi come Reggina, Palermo, Ternana, Benevento e Cagliari, collezionando presenze e prestazioni di livello nei massimi campionati italiani.

Regista con ottima visione di gioco, tecnica sopraffina e grande personalità, Viola rappresenta per il Ravenna un innesto di spessore e un valore aggiunto determinante per il reparto centrale.

Ultimissime

Nicolas Viola riparte dal Ravenna: il regista ex Palermo firma e torna in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Serie B, metà delle gare del 14° turno sotto restrizioni: l’ONMS stringe le maglie della sicurezza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Mancuso ko: lesione al retto femorale, fuori un mese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

La Nazione: “Zanon, motore della Carrarese: «A Palermo possiamo dire la nostra»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Gazzetta dello Sport: “Caos Serie C: prima squadra fuori, il campionato è già in emergenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025