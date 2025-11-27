Nicolas Viola riparte dal Ravenna: il regista ex Palermo firma e torna in campo

Nicola Viola ha firmato con il Ravenna, club che ora crede seriamente nel salto in Serie B. Il centrocampista, reduce dalla positiva esperienza a Cagliari, tornerà in campo dopo il periodo di inattività. L’operazione è stata curata dall’agente reggino Nicola Elia Alvaro.

Di seguito quanto comunicato nella nota ufficiale del club giallorosso:

Il Ravenna FC annuncia di aver perfezionato il tesseramento di Nicolas Viola, centrocampista classe 1989, attualmente svincolato.

Giocatore di esperienza e qualità, Viola ha costruito una carriera di assoluto rilievo tra Serie A e Serie B, vestendo le maglie di club prestigiosi come Reggina, Palermo, Ternana, Benevento e Cagliari, collezionando presenze e prestazioni di livello nei massimi campionati italiani.

Regista con ottima visione di gioco, tecnica sopraffina e grande personalità, Viola rappresenta per il Ravenna un innesto di spessore e un valore aggiunto determinante per il reparto centrale.